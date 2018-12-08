Армия и оружие
Украинскую «бригаду будущего» вооружат старыми танками
Украинскую «бригаду будущего» вооружат старыми танкамиИзвестия01:04
Украинский полковник Николай Палас завил, что созданное в ноябре соединение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего», вооружат советскими танками и БТР. Об этом он рассказал в интервью газете «Народная армия» 7 декабря.
Известия01:04
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Командир, полковник украинской армии Николай Палас рассказал, что солдат вооружают советскими танками Т-80, бронетранспортерами БТР-7, а также украинским бронеавтомобилями "Варта" и ПТРК "Стугна-П", передает газета "Народная армия".Утро.ru02:05
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Армия и оружие
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Армия и оружие
Крымских срочников впервые отправили служить на Северный флот
Обновлено вчера в 11:01
Армия и оружие
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Крылатая ракета большой дальности наземного базирования 9М729 разработана в екатеринбургском ОКБ «Новатор» (по которому подчас так называют и саму ракету).
Обновлено вчера в 20:32
Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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