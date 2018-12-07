Армия и оружие
Украинскую «бригаду будущего» вооружат старыми танками
Украинскую «бригаду будущего» вооружат старыми танкамиИзвестия01:04
Украинский полковник Николай Палас завил, что созданное в ноябре соединение морской пехоты, которое можно назвать «бригадой будущего», вооружат советскими танками и БТР. Об этом он рассказал в интервью газете «Народная армия» 7 декабря.
Известия01:04
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с чего всё началось
По словам полковника, бригада станет олицетворением «высоких стандартов», которым следуют все подразделения ВС страны, передаёт издание «Народная армия».News.ru00:27
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Армия и оружие
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