с чего всё началось

Начальник Генерального штаба Украины отдал распоряжение о приведении соединений и частей национальную армию в полную боевую готовность, сообщает пресс-служба военного ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие В ФСБ сообщили о задержании нарушивших границу украинских судов ФСБ России сообщила, что пограничники задержали три корабля украинских ВМС, совершивших в воскресенье в Черном море ряд провокаций.

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков Самолёты ВКС России нанесли удары по позициям террористов, 24 ноября атаковавших сирийский Алеппо химическими боеприпасами.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ начали массированный обстрел жилых районов ДНР Украинские силовики начали массированный обстрел жилых кварталов в самопровозглашенной Донецкой народной республике, сообщает корреспондент РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Главком ВМФ РФ рассказал о ходе ремонта «Адмирала Кузнецова» Королев подчеркнул, что модернизация и ремонт «Адмирала Кузнецова», как и ракетного крейсера «Адмирал Нахимов», будут произведены в срок, о чем свидетельствует график работ.

Армия и оружие Армия и оружие В США признали уникальность российского противолодочного «Пакета» Новейшие российские противолодочные системы «Пакет» уникальны и не имеют аналогов в мире.

Армия и оружие Армия и оружие Первая партия арктических ЗРК «Тор-М2ДТ» поступила на вооружение Первая партия арктических зенитных ракетных комплексов "Тор-М2ДТ" поступила в распоряжение российской армии, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Армия и оружие Армия и оружие На Украине по тревоге подняли военную прокуратуру Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем фейсбуке сообщил, что военная прокуратура Южного региона и часть прокуратуры зоны Операции объединенных сил (ООС) подняты по тревоге после якобы атаки российских пограничников на украинские военные суда.

Армия и оружие Армия и оружие В ЛНР высмеяли заявление ВСУ о захвате населенного пункта в Донбассе Напомним, ранее в социальной сети Facebook военные украинских вооруженных сил (ВСУ) сообщили о взятии под контроль населенного пункта Рассадки, который расположен в Донецкой области в так называемой серой зоне.

Армия и оружие Армия и оружие Кубок завоевали слушатели Военного университета Самой многочисленной оказалась делегация Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил РФ, выставившая две команды.

Армия и оружие Армия и оружие В Узбекистане начались масштабные учения вооруженных сил

Армия и оружие Армия и оружие Новым главой Генштаба армии Израиля стал генерал-десантник Авив Кохави В воскресенье, 25 ноября, правительство Израиля утвердило новым главой Генштаба генерала-десантника Авива Кохави.

Армия и оружие Армия и оружие В России появится танк с электромагнитной пушкой В перспективе машина может получить не только электротермохимическую артиллерийскую систему, но и боевой лазер и электромагнитную пушку, говорят информированные источники "Интерфакса".

Армия и оружие Армия и оружие СМИ сообщили о намерении ФРГ увеличить армию

Армия и оружие Армия и оружие Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией «Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.