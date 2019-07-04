Футбол

Украинскому футболисту запретили играть против российского клубаРоссийская газета 10:13

Руководство венгерского футбольного клуба "Халадаш" запретило украинскому полузащитнику Юрию Габовде принимать участие в контрольном матче против российской команды "Краснодар-2".
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Вице-премьер Италии уверен, что Путин оставит след в истории

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В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу

В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
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Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона

Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
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Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал задержание иранского танкера в Гибралтаре.
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«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве

Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
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В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X

Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
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Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
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«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса

Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
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Диана Арбенина впервые призналась, как поборола наркозависимость

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Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
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В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Гаджеты

Вся линейка iPhone 2019 года полностью рассекречена

Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.
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Наука

На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы

Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
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Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram

Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено в 12:15
Культура

Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси

Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Происшествия

В США задержали трёх человек за сожжение американского флага

В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Общество

На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской

Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
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Приход Неймара вынудит «Барселону» отказаться от Артуро, Видаля или Малкома

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Экономика

Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло

Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
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Вдова погибшего моряка рассказала о его последнем сообщении

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В Ингушетии избили семилетнюю девочку

Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика

Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17

На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
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Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей

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Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.
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Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения

Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
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