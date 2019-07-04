Футбол
Украинскому футболисту запретили играть против российского клубаРоссийская газета 10:13
Руководство венгерского футбольного клуба "Халадаш" запретило украинскому полузащитнику Юрию Габовде принимать участие в контрольном матче против российской команды "Краснодар-2".
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Политика
Вице-премьер Италии уверен, что Путин оставит след в истории
Обновлено в 17:49
Происшествия
В Казани задержали похитившую свыше 20 млн рублей кассиршу
В Казани задержали кассиршу, подозреваемую в хищении 20 миллионов рублей у банка в Салавате, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 18:39
Общество
Правитель Дубая встретится со сбежавшей женой в суде Лондона
Принцесса подала иск о разводе и опеке над двумя их несовершеннолетними детьми Сбежавшая с $39 млн от правителя Дубая и премьер-министра ОАЭ Мухаммеда бен Рашида аль-Мактума принцесса Хайя бинт Хусейн находится в Великобритании.
Обновлено в 18:56
Политика
Болтон обрадовался захвату иранского танкера в Гибралтаре
Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон прокомментировал задержание иранского танкера в Гибралтаре.
Обновлено в 16:57
Происшествия
В Минске задержали подозреваемых по делу о ЧП с салютами
Обновлено в 12:22
Общество
«Вертолеты России» решили запустить аэротакси в Москве
Входящий в госкорпорацию «Ростех» холдинг «Вертолеты России» планирует запустить вертолетное такси в Москве и Подмосковье после 2025 г. Об этом РБК сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 12:41
Футбол
Заболотный отказался расторгать контракт с «Зенитом»
Обновлено в 19:31
Политика
В Минздраве прокомментировали инициативу покупки самолета Falcon 7X
Ранее РБК со ссылкой на копию письма министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой сообщило, что глава Минздрава обратилась в правительство с просьбой закупить для ФМБА французский самолет Falcon 7X вместо российского самолета Sukhoi SuperJet 100.
Обновлено в 08:46
Экономика
Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года
Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Футбол
«Зенит» объявил о переходе бразильского защитника Дугласа Сантоса
Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Гамбург» пришли к соглашению о переходе бразильского защитника.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Мамаева и Кокорина этапировали в колонию
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
Обновлено в 08:50
Общество
В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум
В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Гаджеты
Вся линейка iPhone 2019 года полностью рассекречена
Пользователь Xiaomishka опубликовал в своём аккаунте Twitter созданные на компьютере 3D-модели iPhone 2019 года, дополнив их ценами и характеристиками.
Обновлено в 06:02
Наука
На заснеженном острове в океане нашли озеро жидкой лавы
Спутниковые наблюдения показали, что на отдаленном, покрытом снегом острове Сондерс в крайней Южной Атлантике, в кратере действующего вулкана горы Мишель сохраняется стабильное озеро жидкой лавы.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Галкин протестировал новый интерфейс в Instagram
Первым протестировал обновленную соцсеть Максим Галкин, у которого почти 6 миллионов подписчиков.
Обновлено в 12:15
Культура
Телеканал нашел в архиве возможное интервью с художником Бэнкси
Журналист канала ITV Роберт Мерфи обнаружил архивное интервью 2003 года с человеком, который может быть уличным художником Бэнкси, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 18:42
Происшествия
В США задержали трёх человек за сожжение американского флага
В США 4 июля задержали у Белого дома трёх человек после того, как они сожгли два американских флага.
Обновлено в 19:44
Общество
На Камчатке началось извержение вулкана Ключевской
Извержение вулкана Ключевского началось на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
Обновлено в 18:46
Футбол
Приход Неймара вынудит «Барселону» отказаться от Артуро, Видаля или Малкома
«Барселона» пытается вернуть в команду форварда «ПСЖ» Неймара.
Обновлено в 18:28
Экономика
Avito: число желающих продать свой бизнес в России резко выросло
Средняя стоимость готового бизнеса, выставленного на продажу, за последний год сократилась на 8%, говорится в исследовании Avito, поступившем в редакцию Business FM.
Обновлено в 07:52
Шоу-бизнес
Лолита объявила о расставании с мужем
Лолита Милявская рассталась с мужем, теннисистом Дмитрием Ивановым. Об этом певица сообщила в Instagram.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Политика
Похищенный офицер ДНР арестован на Украине в связи с делом МН17
На Украине арестован бывший начальник противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владимир Цемах.
Обновлено в 18:54
Интернет
Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей
Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Политика
В Словакии разрабатывают резолюцию об отмене антироссийских санкций
Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на депутата парламента Словакии Петера Марчека, резолюция с призывом отменить антироссийские санкции и нормализовать отношения с Москвой находится в финальной стадии подготовки.
Обновлено в 18:51
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Политика
Россия и Чехия договорились сохранить объем авиасообщения
Министерства транспорта Чехии и России договорились о сохранении нынешнего состояния и масштаба авиасообщения между странами и последующем продолжении переговоров, сообщил в четверг РИА Новости представитель чешского минтранса Франтишек Йемелка.
Обновлено в 11:27