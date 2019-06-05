Политика

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбленияРИА Новости вчера в 17:52

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции. Видео с инцидентом размещено на сайте канала.
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Украинскому эксперту запретили участвовать в ток-шоу из-за оскорблений жителей ДНР

Известиявчера в 21:45

Украинскому эксперту запретили появляться в программе из-за оскорблений

РБКвчера в 19:35

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»

REGNUMвчера в 12:51

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

РИА Новостивчера в 17:52

«Ещё появится»: Зрители усомнились, что украинскому эксперту с протянутым пальцем полностью закроют эфиры

Царьградвчера в 18:18

Украинского эксперта «с концами» выгнали из «60 минут»

Вести.Ruвчера в 15:15

Украинского эксперта навсегда изгнали из ток-шоу на «России 1»

Газета.Ruвчера в 18:01
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Армия и оружие

США предложили Турции различные варианты в обмен на отказ от С-400

Глава Управления по безопасности и сотрудничеству Министерства обороны США генерал-лейтенант Чарльз Хупер заявил, что американская сторона предложила Турции ряд вариантов в обмен на отказ от приобретения зенитных ракетных систем С-400 у России.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Кино

На съемках фильма о Джеймсе Бонде произошел взрыв

Обновлено вчера в 22:48
Футбол

Сарри договорился о контракте с «Ювентусом»

Главный тренер лондонского "Челси" Маурицио Сарри в скором времени покинет "пенсионеров" и возглавит туринский "Ювентус".
Обновлено вчера в 06:43
Политика

Профессор из США предсказал возможное место начала конфликта с Россией

Вооруженный конфликт между Россией и США, скорее всего, может произойти не в Сирии, а на Украине.
Обновлено вчера в 21:07
Шоу-бизнес

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 09:29
Здоровье

Российских родителей призвали не кормить детей макаронами и сосисками

Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Ольга Шарапова призвала российских родителей не кормить детей сосисками, мучными изделиями, в частности макаронами, а также сладостями.
Обновлено вчера в 11:08
Гаджеты

В России стартовали продажи новых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи легендарных фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении под названием «Зенит М» начались в России сегодня.
Обновлено вчера в 08:10
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Культура

Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале

Известная ведущая Юлия Меньшова начинает новый проект на Первом канале.
Обновлено вчера в 05:58
Политика

Захарова оценила стратегию Зеленского по «возвращению Крыма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью НСН прокомментировала информацию о подготовке командой президента Украины Владимира Зеленского стратегии по "возвращению Крыма".
Обновлено вчера в 21:51
Политика

Савченко рассказала об ошибке, из-за которой Украина потеряет Донбасс

Украина потеряет Донбасс в случае реализации курса на вступление в ЕС и НАТО, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Арест экс-директора клиники Мешалкина Караськова не состоялся

В среду, 5 июня, заседание суда по избранию меры пресечения для бывшего директора клиники Мешалкина Александра Караськова не состоялось.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Путин потребовал избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял в конце мая, что реформа строительной отрасли приведет к консолидации рынка, а также к росту числа обманутых дольщиков и уходу с рынка многих игроков.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

В Тольятти возбудили дело после опрокидывания батута с детьми

Обновлено вчера в 13:21
Авто

Lamborghini построила вседорожный Huracan

Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

После стрельбы в школе Флориды арестовали полицейского

«Расследование, длившееся 15 месяцев, показало, что 56-летний бывший заместитель шерифа округа Броуард Скот Петерсон не предпринял совершенно ничего, чтобы смягчить последствия массовой стрельбы, приведшей к гибели 17 детей, учителей и сотрудников школы, а также к ранению еще 17 человек», - сообщил новость начальник департамента правоохранительных органов штата Флорида Рик Сверингер.
Обновлено вчера в 21:55
Здоровье

Врио губернатора во время приема граждан ответил на пять обращений

Врио губернатора лично ответил на пять обращений жителей области.
Обновлено вчера в 20:18
Политика

Счетная палата назвала самое закрытое министерство России

Оказалось, что в России только четыре министерства из 22 можно назвать полностью открытыми: МВД, Минкультуры, Минфин и Минэнерго.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия

Из-за парня две девушки в Бийске заставили третью пить воду из лужи

Из-за парня две девушки в городе Бийске Алтайского края заставили свою сверстницу пить воду из лужи.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Бари Алибасова госпитализировали

Обновлено вчера в 14:58
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:52
Энергетика

«Роснефть» запустила Западно-Эргинское месторождение

«Роснефть» ввела в промышленную эксплуатацию Западно-Эргинское месторождение, входящее в состав Эргинского кластера.
Обновлено вчера в 06:53
Происшествия

Четыре человека пострадали в результате взрыва гранаты на Кубани

Граната взорвалась в городе Гулькевичи Краснодарского края, в результате взрыва пострадали четыре человека, передает телеканал «Кубань-24».
Обновлено вчера в 20:28
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено вчера в 15:02
Шоу-бизнес

Певица Нюша назвала истинные причины расставания с Егором Кридом

Российская певица Нюша на YouTube-канале «Нежный редактор» высказалась по поводу недавнего интервью Егора Крида, в котором он рассказал о причинах их расставания.
Обновлено вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Ани Лорак уволила всю свою команду и сократила гастрольный график

Артистку не устраивают финансовые схемы, по которым работал Михаил Успенский. Кроме того, Ани Лорак сократила гастрольный график.
Обновлено вчера в 08:02
Здоровье

Выжить после: как российские врачи помогают жертвам взрывов в Сирии

Медицинские эксперты из России оказывают помощь местным жителям, пострадавшим от взрывов в годы войны.
Обновлено вчера в 21:33
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Ольга Скабеева
Российская журналистка
Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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Евгений Георгиевич Попов
Российский журналист
Российский телевизионный журналист и телеведущий. Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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