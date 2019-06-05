Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбленияРИА Новости вчера в 17:52

Украинского эксперта навсегда отстранили от участия в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" за оскорбления оппонента во время трансляции. Видео с инцидентом размещено на сайте канала.

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

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