Политика
Украинской газотранспортной системе предрекли судьбу металлоломаИзвестия вчера в 17:34
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предрек украинской газотранспортной системе судьбу металлолома с 2020 года. Об этом он заявил 30 мая в эфире программы на телеканале «112 Украина». По словам парламентария, такие последствия возможны из-за отсутствия договора с Россией.
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Депутат Рады предрёк ГТС Украины превращение в металлолом с 1 января 2020 года
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«Станет металлоломом»: депутат Рады озвучил перспективы ГТС Украины
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