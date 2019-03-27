Армия и оружие
Украинской армии отдали контрабандные российские ракетыLenta.ru 09:56
Вооруженные силы Украины (ВСУ) по решению правительства получили контрабандные российские ракеты, изъятые в порту Одессы. Об этом сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает РБК-Україна. По его словам, спецслужбы конфисковали 36 зенитных ракет «земля-воздух» для комплекса «Печора».
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Россияне в 2007 году пытались передать этот комплекс якобы в Эритрею, а возможно, и в другие страны, после некоторых манипуляций с документацией, чтобы подорвать международный имидж Украины.
— Юрий Луценко, украинский политикГазета.Ru 11:34
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