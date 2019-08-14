Политика

Украинского замминистра задержали при получении взяткиLenta.ru 16:18

Отмечается, что подозреваемые были задержаны «на горячем»: при получении части взятки в размере 480 тысяч долларов (12,1 миллиона гривен). Юрий Грымчак занимает пост заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины с марта 2017 года.
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с чего всё началось
"Разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощника", - сообщил официальный аккаунт Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook
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Российская газета15:57

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Украинского замминистра задержали при получении взятки в $480 тысяч

Газета.Ru17:15

На Украине задержан заместитель министра при получении взятки в $480 тысяч

Вести.Ru17:06

На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

Российская газета15:57

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Lenta.ru16:18

Украинского чиновника, требовавшего лишать гражданства страны тех, кто принял российское, поймали на взятке более чем в миллион долларов

Фонтанка.Ру16:45

На Украине задержали замминистра со взяткой в $500 тыс

Московский Комсомолец15:43

На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

ТАСС15:39
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Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
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Киев раскрыл план на случай остановки транзита российского газа

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Обновлено в 07:43
Технологии

British Airways тестирует VR в бизнес-классе

Пассажирам предлагают шлемы виртуальной реальности от SkyLights на некоторых рейсах между аэропортом Хитроу в Лондоне и Международным аэропортом Джона Кеннеди в Нью-Йорке, и пока только в бизнес-классе.
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Общество

Любовь Соболь прекратила голодовку

Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, об этом она сама написала в Facebook.
Обновлено в 15:46
Экономика

«Газпром» попросил правительство дать денег на два своих проекта

«Газпром» просит правительство поддержать проекты газохимического комплекса и комплекса по переработке и сжижению газа, которые будут построены близ Усть-Луги в Ленинградской области.
Обновлено в 03:41
Политика

Трамп предложил встретиться Си Цзиньпину через соцсеть

Американский президент Дональд Трамп предложил главе КНР Си Цзиньпину встретиться.
Обновлено в 19:11
Технологии

Плавучий атомный блок «Академик Ломоносов» доставят на Чукотку в «упряжке» из буксиров

Обновлено в 20:23
Общество

В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе

Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Путешествия

В копеечку: летом 2019 года туристический отдых подорожал на 9-10%

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Ломидзе, в 2019 году среди граждан РФ сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах.
Обновлено в 09:09
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Компания Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и приложения Skype Translator.
Обновлено в 16:20
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
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В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми

35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено в 14:38
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В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины

Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
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Культура

Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Актер Эрик Энтони Робертс хотел бы получить российское гражданство.
Обновлено в 16:07
Происшествия

В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 15:53
Политика

В Киеве испугались, что Россия пустит Днепр в обход Украины

Киевские аналитики испугались, что Россия «пустит Днепр в обход Украины».
Обновлено в 12:43
Наука

Ученые разработали Кубик Рубика для хранения данных

Ученые из США и Китая создали Кубик Рубика, предназначенный для хранения разного рода информации.
Обновлено вчера в 11:12
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Британка обожгла глаза после попытки сварить яйца в микроволновке

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Политика

Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД

В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие

В Сирии боевики сбили истребитель Су-22

Обновлено в 15:20
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Политика

С сайта «Единой России» удалили биографию Беглова

Как стало известно в среду, 14 августа, с сайта «Единой России» исчезла биография временно исполняющего обязанности градоначальника Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 04:51
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Под Новгородом медики плыли на лодке к пациенту из-за размытых дорог

Обновлено в 18:04
Общество

Суд разделил имущество Глушакова и его бывшей жены пополам

Никулинский суд города Москвы разделил пополам имущество полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова и его бывшей супруги Дарьи.
Обновлено в 14:28
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РЕН ТВ запускает новую программу «Неизвестная история»

В субботу, 17 августа, на телеканале РЕН ТВ состоится премьера программы «Неизвестная история».
Обновлено в 12:33
Политика

Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму

Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась регистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты, обосновав это большим количеством брака в подписях.
Обновлено вчера в 12:31
Политика

Reuters: Пакистан запросил проведение заседания Совбеза ООН по Кашмиру

Пакистан во вторник запросил проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с решением Индии отменить особый конституционный статус штата Джамму и Кашмир.
Обновлено вчера в 17:08
Космос

Илон Маск назвал цену марсианского города

Маск уже говорил, что SpaceX будет продавать билет до Марса примерно по цене среднестатистического дома в США.
Обновлено вчера в 10:21
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Новозеландский стрелок отправил письмо в Россию

Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».
Обновлено в 08:21
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