Политика
Украинского замминистра задержали при получении взяткиLenta.ru 16:18
Отмечается, что подозреваемые были задержаны «на горячем»: при получении части взятки в размере 480 тысяч долларов (12,1 миллиона гривен). Юрий Грымчак занимает пост заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины с марта 2017 года.
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с чего всё началось
"Разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощника", - сообщил официальный аккаунт Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.Российская газета15:57
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Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
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35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено в 14:38
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В Госдуме объяснили предложение запретить старые машины
Рекомендации запретить эксплуатацию старых машин, направленные думским комитетом по промышленности в профильные министерства, не касаются личного транспорта, заявила автор письма, заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Госдумы Альфия Когогина.
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Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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В окончании действия договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) виновата Москва, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Берлине.
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Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
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Associated Press сообщает, что устроивший в марте стрельбу в двух мечетях Крайстчерча австралиец Брентон Таррант отправил письмо в Россию некоему «Алану».
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