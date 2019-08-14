Политика
Украинского замминистра задержали при получении взяткиLenta.ru 16:18
Отмечается, что подозреваемые были задержаны «на горячем»: при получении части взятки в размере 480 тысяч долларов (12,1 миллиона гривен). Юрий Грымчак занимает пост заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины с марта 2017 года.
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с чего всё началось
"Разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощника", - сообщил официальный аккаунт Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.Российская газета15:57
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