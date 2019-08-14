Политика

Украинского замминистра задержали при получении взяткиLenta.ru 16:18

Отмечается, что подозреваемые были задержаны «на горячем»: при получении части взятки в размере 480 тысяч долларов (12,1 миллиона гривен). Юрий Грымчак занимает пост заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины с марта 2017 года.
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с чего всё началось
"Разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощника", - сообщил официальный аккаунт Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook
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Российская газета15:57

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Украинского замминистра задержали при получении взятки

Lenta.ru16:18

На Украине задержан заместитель министра при получении взятки в $480 тысяч

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Московский Комсомолец15:43

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ТАСС15:39
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Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
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Минобрнауки ужесточило правила общения ученых с иностранными коллегами Министерство науки и высшего образования РФ издало приказ, ужесточающий правила взаимодействия российских ученых с иностранными коллегами и организациями.
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