Политика
Украинского замминистра задержали при получении взяткиLenta.ru вчера в 16:18
Отмечается, что подозреваемые были задержаны «на горячем»: при получении части взятки в размере 480 тысяч долларов (12,1 миллиона гривен). Юрий Грымчак занимает пост заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины с марта 2017 года.
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с чего всё началось
"Разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощника", - сообщил официальный аккаунт Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook.Российская газетавчера в 15:57
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На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий
Российская газетавчера в 15:57
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«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
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Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору школьного рюкзака в преддверии нового учебного года, список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.
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Шеннон Ли заявила, что ей было бы очень приятно, если бы Тарантино «заткнулся» или «извинился».
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Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия
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Общество
Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек
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Чиновникам в Забайкалье запретили судиться с пострадавшими от пожаров
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Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
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Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
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Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено 13 августа в 15:09
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Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желанию
Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе.
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Общество
Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян
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Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
Обновлено вчера в 03:24
Политика
США и Польша помогают Украине разрабатывать контракт на транзит газа
В начале августа Еврокомиссия предложила России и Украине заключить соглашение о транзите газа на десять лет после истечения срока действующего газового контракта и введения в строй газопровода «Северный поток-2».
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Происшествия
В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских
В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.
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