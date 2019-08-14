Политика

Украинского замминистра задержали при получении взяткиLenta.ru вчера в 16:18

Отмечается, что подозреваемые были задержаны «на горячем»: при получении части взятки в размере 480 тысяч долларов (12,1 миллиона гривен). Юрий Грымчак занимает пост заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины с марта 2017 года.
Читать в источнике
Комментировать13
с чего всё началось
"Разоблачили и задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц, а также его помощника", - сообщил официальный аккаунт Национального антикоррупционного бюро Украины в Facebook
.
Российская газетавчера в 15:57

Подробнее о событии

Украинского замминистра задержали при получении взятки в $480 тысяч

Газета.Ruвчера в 17:15

На Украине задержан заместитель министра при получении взятки в $480 тысяч

Вести.Ruвчера в 17:06

На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

Российская газетавчера в 15:57

Украинского замминистра задержали при получении взятки

Lenta.ruвчера в 16:18

Украинского чиновника, требовавшего лишать гражданства страны тех, кто принял российское, поймали на взятке более чем в миллион долларов

Фонтанка.Рувчера в 16:45

На Украине задержали замминистра со взяткой в $500 тыс

Московский Комсомолецвчера в 15:43

На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

ТАССвчера в 15:39
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 04:09, Ашберн
Происшествия

Момент столкновения самолета с птицами в Подмосковье попал на видео

Обновлено в 03:12
Космос

«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры

Обновлено вчера в 11:11
Общество

Пять 17-летних россиянок родили по пятому ребенку в 2018 году

Обновлено в 00:03
Здоровье

Минздрав заявил о росте числа жителей России с синдромом Дауна

По сообщениям РИА Новости со ссылкой на сведения статистического отчета министерства здравоохранения РФ за 2018 год, на 100 тыс. населения приходится почти 13 тыс. зарегистрированных в медицинских учреждениях жителей страны с синдромом Дауна.
Обновлено вчера в 22:48
Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Футбол

«Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв «Челси» по пенальти

Обновлено в 00:23
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Транспорт

На участке Дмитровского шоссе изменится скоростной режим движения

Скоростной режим на Дмитровском шоссе за пределами Московской кольцевой автодороги изменится с 1 сентября.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено вчера в 12:10
Авто

В России прекращены продажи седана Volkswagen Polo GT

Российские дилеры Volkswagen завершили продажи нескольких версий седана Volkswagen Polo, в том числе спортивной модификации GT.
Обновлено вчера в 08:49
Происшествия

Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка

Обновлено вчера в 00:49
Происшествия

В Кирове зарезали двухлетнего мальчика

В Кирове убили 2-летнего мальчика, сообщается в группе ВК "Место происшествия".
Обновлено в 02:09
Политика

Минприроды России допустило введение запрета на экспорт леса в Китай

Обновлено вчера в 21:16
Общество

Жители российских городов назвали размер справедливой зарплаты

Справедливым уровнем зарплаты россияне считают в среднем 66 тыс. руб. в месяц, следует из результатов опроса страховой компании «Сбербанк страхование жизни», проведенного в 39 городах (есть в распоряжении РБК).
Обновлено в 00:57
Футбол

Старридж ведет переговоры с «Трабзонспором»

Бывший форвард «Ливерпуля» Даниэль Старридж может перебраться в Турцию. Он ведет переговоры с «Трабзонспором».
Обновлено вчера в 13:26
Общество

Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору школьного рюкзака

Роспотребнадзор дал россиянам советы по выбору школьного рюкзака в преддверии нового учебного года, список рекомендаций опубликован на сайте ведомства.
Обновлено в 02:29
Кино

Дочь Брюса Ли заявила, что Квентин Тарантино должен «заткнуться»

Шеннон Ли заявила, что ей было бы очень приятно, если бы Тарантино «заткнулся» или «извинился».
Обновлено в 02:47
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Обновлено вчера в 18:32
Общество

Поручителями за Егора Жукова выступили 612 человек

Обновлено в 03:13
Политика

Чиновникам в Забайкалье запретили судиться с пострадавшими от пожаров

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов сообщил о запрете для местных чиновников выступать в судах против жителей, пострадавших от степных пожаров в регионе в апреле 2019 года.
Обновлено в 02:44
Интернет

Microsoft призналась в прослушивании разговоров пользователей

Microsoft обновила политику конфиденциальности, компания стала предупреждать пользователей приложений Cortana и Skype Translator о том, что ее сотрудники и подрядчики имеют право собирать голосовые данные, передает Reuters.
Обновлено вчера в 22:03
Спорт

Российские танкисты установили рекорды скорости на «Танковом биатлоне»

Российские танкисты установили рекорды скорости на конкурсе «Танковый биатлон» Армейских международных игр, разогнав боевые машины до скорости 80 и 82 км/ч.
Обновлено 12 августа в 09:53
Футбол

«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»

Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено 13 августа в 15:09
Политика

Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желанию

Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе.
Обновлено в 01:04
Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

У Зеленского поставили условие для снятия водной блокады Крыма

Экс-первый заместитель "постпредставителя президента Украины в Крыму" Изет Гданов рассказал, что необходимо для снятия водной блокады с Крыма.
Обновлено в 01:04
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара достиг 65,04 рубля, увеличившись на 11 копеек. Курс евро возрос на 14 копеек и составил 72,68 рубля.
Обновлено вчера в 03:24
Политика

США и Польша помогают Украине разрабатывать контракт на транзит газа

В начале августа Еврокомиссия предложила России и Украине заключить соглашение о транзите газа на десять лет после истечения срока действующего газового контракта и введения в строй газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 13:56
Происшествия

В массовом ДТП на Урале погибли двое полицейских

В Свердловской области столкнулись автомобиль ГАЗ и два мотоцикла. В ДТП погибли двое полицейских, еще четыре человека пострадали.
Обновлено в 03:36
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Николаевич Гримчак
Украинский политик
Украинский политик, народный депутат Украины VI созыва. Член СПУ в 1994-2006 гг. С 2006 года член партии Народная самооборона.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное