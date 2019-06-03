Политика

Украинского шпиона осудили в КрымуKrym.News 08:01

Константина Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. По данным ФСБ, мужчина был завербован Службой безопасности Украины, а на территории Крыма собирал сведения о новейших образцах военной техники и оборудования, деятельности частей и соединений Росгвардии и др.
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Пойманный в Крыму украинский шпион отправился в тюрьму на 10 лет

КП - Крым08:43

Ошибка резидента: как в Крыму судили шпиона СБУ

РИА Новости Крым09:36

Украинского шпиона осудили в Крыму

Krym.News08:01

Шпионивший в Крыму украинец осужден на 10,5 лет колонии

Интерфакс07:27

Верховный суд Крыма приговорил гражданина Украины к 10,5 года лишения свободы за шпионаж

ТАСС07:21

Украинский шпион в Крыму приговорен к тюрьме

ForPost08:18

В Крыму украинца осудили за шпионаж

РИА Новости07:52
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Для спасения Демьяна Дунаева не хватает 948 521 руб

Если вы решили спасти Демьяна Дунаева, пусть вас не смущает цена спасения.
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Авто

Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий

Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.
Обновлено в 11:30
Путешествия

Цена вопроса

В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются.
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Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Общество

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Происшествия

В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена

Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.
Обновлено в 18:50
Игры

Blizzard только что отменила шутер по StarCraft. Еще один

Джейсон Шрайер с Kotaku поговорил с сотрудниками Blizzard об игре во вселенной StarCraft, которая провела в разработке два года и недавно была отменена, чтобы студия вложила больше ресурсов в Diablo 4 и Overwatch 2. Игру описывают как «Battlefield во вселенной StarCraft».
Обновлено в 17:24
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Гаджеты

Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально

Новый смартфон составит конкуренцию бюджетному аппарату Redmi 7A.
Обновлено в 10:56
Игры

Google Stadia запустят в ноябре

Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.
Обновлено в 13:10
Здоровье

Бари Алибасов получили ожоги пищевода четвертой степени

Врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, грозящие тяжелым отравлением и перфорацией.
Обновлено в 07:54
Кино

Кто боится Элтона Джона: Вирджиния Вулф, мутанты и Брайан де Пальма

Мутанты вступают в последний бой, Элтон Джон находит свой стиль, Брайан де Пальма опять берется за старое.
Обновлено в 17:02
Экономика

«ВЭБ Инновации» создали новую структуру для управления фондами

Новая структура создана 27 мая, 99,9% в ней принадлежат «ВЭБ Инновациям», 0,01% — гендиректору компании Олегу Теплову.
Обновлено вчера в 10:49
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Политика

Победу над нацизмом признают всемирным наследием человечества

Ранее News.ru сообщал, что верхняя палата российского парламента намерена предложить ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, а все памятники погибшим во Второй мировой войне — единым мемориалом.
Обновлено в 19:20
Технологии

В S7 предложили использовать Face ID вместо посадочных талонов

У S7 есть шанс опередить японских коллег.
Обновлено в 17:13
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Политика

СМИ: Слушания по делу финдиректора Huawei в Канаде начнутся в январе 2020 года

Начало слушаний по делу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает в Канаде решения об экстрадиции в США, запланировано на 20 января 2020 года, передает телеканал CTV News.
Обновлено в 18:47
Политика

Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ

Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.
Обновлено в 19:51
Армия и оружие

Сирийские войска отразили атаку боевиков на базу в провинции Хама

Обновлено в 18:51
Энергетика

Козак высказался о продлении соглашения с нефтяниками по топливу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что оснований продлевать соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет.
Обновлено в 15:54
Происшествия

В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке

Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.
Обновлено в 19:32
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Авто

BMW M5 против Dodge Grand Caravan, Honda S2000 и Mazda Miata

Обновлено в 07:02
Происшествия

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:03
Общество

Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений

Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).
Обновлено в 00:01
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия

Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо

На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.
Обновлено в 16:53
Футбол

Представлен календарь Российской премьер-лиги

Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".
Обновлено в 18:35
Политика

Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете 10 детей

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился отправить на президентском самолете 10 детей, которые были с задержанной в Грузии гражданкой Украины Юлией Сусляк.
Обновлено в 16:44
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