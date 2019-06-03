Украинского шпиона осудили в КрымуKrym.News 08:01

Константина Давыденко задержали в Симферополе в феврале 2018 года. По данным ФСБ, мужчина был завербован Службой безопасности Украины, а на территории Крыма собирал сведения о новейших образцах военной техники и оборудования, деятельности частей и соединений Росгвардии и др.

Здоровье Для спасения Демьяна Дунаева не хватает 948 521 руб Если вы решили спасти Демьяна Дунаева, пусть вас не смущает цена спасения.

Авто Названы лучшие и худшие автомобили для путешествий Эксперты CarPrice составили рейтинг лучших и худших автомобилей для путешествий.

Путешествия Цена вопроса В Краснодарском крае оплата происходит при заселении, скапливаются очереди, часто льготники не могут оперативно найти подтверждающее удостоверение, люди раздражаются.

Кино Умер русско-американский актер Александр Кузнецов Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.

Происшествия В Подмосковье нашли похищенного саратовского бизнесмена Полицейские на территории Подмосковья обнаружили живым бизнесмена из Саратова, которого похитил знакомый с подельниками и вымогал выкуп в 7 миллионов рублей, сообщило СУСК по Саратовской области.

Игры Blizzard только что отменила шутер по StarCraft. Еще один Джейсон Шрайер с Kotaku поговорил с сотрудниками Blizzard об игре во вселенной StarCraft, которая провела в разработке два года и недавно была отменена, чтобы студия вложила больше ресурсов в Diablo 4 и Overwatch 2. Игру описывают как «Battlefield во вселенной StarCraft».

Гаджеты Бюджетный смартфон Nokia 2.2 представили официально Новый смартфон составит конкуренцию бюджетному аппарату Redmi 7A.

Игры Google Stadia запустят в ноябре Компания Google провела дебютный выпуск Stadia Connect.

Здоровье Бари Алибасов получили ожоги пищевода четвертой степени Врачи диагностировали у Алибасова ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей, грозящие тяжелым отравлением и перфорацией.

Кино Кто боится Элтона Джона: Вирджиния Вулф, мутанты и Брайан де Пальма Мутанты вступают в последний бой, Элтон Джон находит свой стиль, Брайан де Пальма опять берется за старое.

Экономика «ВЭБ Инновации» создали новую структуру для управления фондами Новая структура создана 27 мая, 99,9% в ней принадлежат «ВЭБ Инновациям», 0,01% — гендиректору компании Олегу Теплову.

Происшествия Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.

Политика Победу над нацизмом признают всемирным наследием человечества Ранее News.ru сообщал, что верхняя палата российского парламента намерена предложить ООН признать победу над нацизмом всемирным наследием человечества, а все памятники погибшим во Второй мировой войне — единым мемориалом.

Политика Путин предложил американской журналистке сразиться на татами Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.

Политика СМИ: Слушания по делу финдиректора Huawei в Канаде начнутся в январе 2020 года Начало слушаний по делу финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу, которая ожидает в Канаде решения об экстрадиции в США, запланировано на 20 января 2020 года, передает телеканал CTV News.

Политика Пушков заявил о завершении «изоляции» РФ Российский сенатор Алексей Пушков в твиттере прокомментировал участие большого числа высокопоставленных политиков в ПМЭФ.

Энергетика Козак высказался о продлении соглашения с нефтяниками по топливу Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что оснований продлевать соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет.

Происшествия В Тбилиси локализовали пожар на крупном рынке Около 20 пожарных бригад и спасательные службы смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило на окраине Тбилиси, всего сгорело около тысячи квадратных метров, сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.

Происшествия Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».

Общество Опрос показал неготовность россиян к реформе пенсионных накоплений Исследовательская лаборатория Левада-центра (Levada Lab) провела опрос россиян об отношении к способу формирования накопительной части пенсии (опрос есть в распоряжении РБК, он был проведен в конце мая по репрезентативной всероссийской выборке объемом более 1,6 тыс. человек в 137 населенных пунктах).

Космос Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.

Происшествия Пять работников завода ExxonMobil в США пострадали из-за торнадо На восточное побережье США обрушился торнадо, от разгула которого пострадал завод американской нефтегазовой компании ExxonMobil в штате Луизиана, передает РИА Новости.

Футбол Представлен календарь Российской премьер-лиги Проект календаря Российский премьер-лиги (РПЛ) сезона-2019/20 был представлен в эфире телеканала "Матч ТВ".