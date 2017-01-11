Украинец Олег Сенцов, осужденный в России по обвинению в терроризме, доставлен в Москву и помещен в СИЗО-2 ("Бутырка"). Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, Сенцов переправлен из колонии в ЯНАО, где он отбывал наказание, в Москву.

с чего всё началось

Украинского режиссера Олега Сенцова перевели из колонии в Лабытнанги в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. По словам источника, режиссера поместили в один из столичных СИЗО. Как уточняет Baza в своем Telegram-канале, Сенцова разместили а СИЗО «Лефортово».

Режиссера Сенцова этапировали в Москву для обмена с Украиной

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