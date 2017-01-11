Осужденного в России за подготовку терактов в Крыму режиссера Олега Сенцова доставили из колонии №8 города Лабытнанги в Москву для обмена с украинской стороной, сообщил источник ТАСС.

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Украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам в колонии по обвинению в подготовке терактов, этапировали из ИК-8, расположенной в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), в Москву. Об этом сообщает источник ТАСС.

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