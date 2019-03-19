Технологии
Украинского разработчика онлайн-казино Murka купят инвесторы из СШАInc.Russia 03:00
Фото: iStock Американская инвестиционная группа The Blackstone Group LP собирается купить Murka Ltd и Murka Entertainment Ltd. — активы украинского разработчика онлайн-казино. В России организация онлайн-казино считается уголовным преступлением.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 08:25, Ашберн
Политика
RT France пожаловался в полицию на угрозы сотрудникам
Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян рассказала об угрозах в адрес сотрудников телеканала RT France.
Обновлено в 04:41
Общество
В Госдуму внесли законопроект о возврате сезонных переводов времени
Депутат Госдумы Андрей Барышев (фракция "Единая Россия", избран от Челябинской области) в понедельник внес на рассмотрение палаты законопроект, которым предлагается вернуть в России сезонные переводы времени на один час в марте и в октябре.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
Собчак привела сына на репетицию к Виторгану
Ксения Собчак посетила театральную репетицию своего бывшего мужа Максима Виторгана и привела с собой сына.
Обновлено в 08:05
Футбол
Ари: «Погребняк не заслуживает внимания, его слова меня не задевают»
Нападающий "Краснодара" и сборной России Ари отреагировал на слова форварда "Урала" Павла Погребняка о натурализации футболистов.
Обновлено в 03:28
Футбол
Месси и Дибала представили новую форму сборной Аргентины
Сборная Аргентины в своем официальном Твиттере представила болельщикам новый комплект формы, в котором команда сыграет на Кубке Америки-2019.
Обновлено в 07:58
Кино
Названо вероятное место прощания с режиссером Марленом Хуциевым
Обновлено в 02:48
Спорт
Тихонов не увидел заслуг СБР в успехе россиян на ЧМ-2019
На чемпионате мира-2019 сборная России завоевала три медали: две серебряные (Екатерина Юрлова-Перхт и Александр Логинов) и бронзовую (мужская эстафетная четвёрка).
Обновлено в 06:38
Происшествия
Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан
Гёкмана Таниса, подозреваемого в стрельбе в нидерландском городе Утрехт, задержали.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Строители соединили наземную и морскую часть «Турецкого потока»
В Турции завершили работы по соединению морской и наземной частей газопровода «Турецкий поток».
Обновлено в 06:39
Общество
Суд оставил в силе блокировку клипа рэпера Хаски
Обновлено в 05:25
Единоборства
Иван Штырков подписал контракт с UFC
Иван Штырков подписал контракт на четыре боя с промоушеном UFC. Боец клуба «Архангел Михаил» планируется выступать в дивизионе до 93 кг.
Обновлено в 04:22
Авто
Водителям назначат выплаты за установку ГБО на автомобили
Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 11:02
Армия и оружие
Япония намерена увеличить дальность своих ракет
Обновлено в 02:58
Политика
Кремль надеется на приход к власти на Украине «президента мира»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле ждут, что к власти на Украине в результате выборов придет президент мира, а не войны.
Обновлено в 06:44
Общество
Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников.
Обновлено в 07:42
Футбол
Зобнин пропустит как минимум месяц из-за травмы
Полузащитник московского "Спартака" и сборной России по футболу Роман Зобнин выбыл как минимум на месяц из-за перелома костей правой кисти, сообщается на официальном сайте "красно-белых".
Обновлено в 07:18
Армия и оружие
Опубликовано видео испытаний подводного ракетоносца типа «Борей»
Министерство обороны РФ опубликовало видео испытаний подводного ракетоносца типа "Борей".
Обновлено в 03:40
Экономика
Минфин анонсировал сокращения госслужащих в России
Российские власти в 2020 году начнут масштабную реформу государственной службы, сообщила первый заместитель министра финансов Татьяна Нестеренко.
Обновлено в 07:58
Политика
Журналистку «Коммерсанта» уволили за критику Беглова
Корреспондента газеты «Коммерсант» Марию Карпенко уволили, по её словам, из-за недовольства Кремля и Смольного критическими замечаниями в адрес врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, которые она публикует в телеграм-канале «Ротонда».
Обновлено в 04:44
Политика
Путин призвал Генпрокуратуру усилить защиту прав предпринимателей
Президент России Владимир Путин призвал Генеральную прокуратуру РФ и региональных прокуроров «оказывать предпринимателям эффективную помощь и поддержку в отстаивании их законных прав и интересов».
Обновлено в 08:02
Политика
Лавров ответил на слова Волкера о выгоде России от расширения НАТО
Ранее Волкер заявил, что Москва получает выгоду от членства Латвии, Эстонии и Литвы в НАТО, поскольку в этих странах-соседях России якобы наблюдается процветание экономического развития и царит мир.
Обновлено в 07:13
Политика
Медведев поручил ускорить организацию работы по выполнению нацпроектов
Глава Правительства Дмитрий Медведев дал поручения, направленные на скорейшую организацию работы по использованию в текущем году бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию национальных проектов.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Ученика подозревают в нападении с ножом на сотрудников школы в Осло
В Осло ученик подозревается в нападении с ножом на сотрудников школы. В Twitter городской полиции сообщается, что нападавший задержан.
Обновлено в 06:24
Игры
Shroud рассказал о новых героях Apex Legends
Обновлено в 04:30
Футбол
Итудис и Ухов ожидают тяжёлую игру ЦСКА с «Анадолу Эфес»
Обновлено в 07:34
Политика
Эрдоган захотел восстановить в Турции смертную казнь
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов восстановить в стране смертную казнь.
Обновлено в 07:03
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy A40 с двойной камерой показали на рендерах
Обновлено вчера в 16:48
Армия и оружие
Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено вчера в 19:56
Авто
В США начали расследовать массовые возгорания Hyundai и Kia
Агентство напоминает, что в 2015 году Hyundai отозвал 470 тысяч седанов Sonata в связи с возможными проблемами с двигателями Theta II, которые использовались и на автомобилях Kia.
Обновлено вчера в 18:26