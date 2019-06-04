Политика
Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»REGNUM 12:51
Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
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Происшествия
Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением
Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Политика
В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса
Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Бузова призналась: через 2 года воздержания провела время с мужчиной
В течение 2-х лет после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова поклонники и обычные пользователи могли наблюдать за тем, как телеведущая переживала предательство бывшего супруга.
Обновлено в 06:09
Гаджеты
В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество
Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу
Обновлено в 13:59
Хоккей
Брэндон Карло: «У Хары изо рта шла кровь. Он едва мог говорить»
Не знаю всего, что у него там произошло, но он едва мог говорить.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина
У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Здоровье
У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью
В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено в 12:40
Авто
Автомобили с пробегом в России подорожали на 4%
По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:39
Спорт
Жена Семака сообщила о повторной свадьбе с супругом
Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, сообщила о решении повторно выйти замуж.
Обновлено в 08:49
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16
Происшествия
На съемках бондианы произошел взрыв
Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Происшествия
МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»
Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Политика
ПАСЕ изменит регламент по желанию России
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Политика
В Госдепе высказались о сделке с РФ по Сирии
Спецпредставитель США Джеймс Джеффри прокомментировал информацию о том, что Вашингтон намерен предложить Москве сделку по Сирии.
Обновлено в 16:58
Здоровье
«Наш закон не обязывает врачей предупреждать родственников»
Близкие господина Мардаря ранее настаивали на компенсации морального вреда, так как врачи не сообщили им о готовящемся изъятии.
Обновлено в 15:37
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
Обновлено в 07:09
Политика
Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО
НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:19
Экономика
Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено в 15:32
Финансы
Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Футбол
У «Фиорентины» может смениться владелец за 165-170 миллионов евро
Бизнесмен планирует завершить поглощение клуба на текущей неделе за 165-170 миллионов евро.
Обновлено в 17:26
Экономика
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы
Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Гаджеты
Раскрыты технические характеристики ударопрочного Galaxy Xcover 4s
Как известно компания Samsung решила возродить линейку защищенных смартфонов и первым из них станет Galaxy Xcover 4s.
Обновлено в 15:09
Политика
В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «проявить политическую волю» для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 14:36
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Культура
Меньшова станет ведущей нового шоу «Камера. Мотор. Страна» на Первом
Юлия Меньшова выразила надежду, что проект получится интересным, ведь советский кинематограф подарил стране немало фильмов, которые популярны и сегодня.
Обновлено в 12:03
Игры
E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций
Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено в 14:00