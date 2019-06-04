Политика

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»REGNUM 12:51

Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.
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Назвал жителей ДНР террористами: ведущие на «России 1» отказались звать эксперта в студию

Рамблер15:58

Украинского политолога выгнали с «России 1» за хамскую пантомиму в прямом эфире

Царьград15:36

Украинского «эксперта» навсегда выгнали из студии российского телевидения за неуважение к Донбассу

ИА Новороссия16:14

Ведущие выгнали из студии украинского эксперта, назвавшего жителей Донецка террористами

Народные новости16:27

Украинского эксперта «с концами» выгнали из «60 минут»

Вести.Ru15:15

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»

REGNUM12:51
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Бари Алибасов экстренно госпитализирован с отравлением

Известный продюсер Бари Алибасов экстренно госпитализирован в институт имени Склифосовского, передает сайт kp.ru.
Обновлено в 16:07
Политика

В Раду внесли законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса

Депутат Олег Мусий зарегистрировал в Верховной раде Украины законопроект, предусматривающий конфискацию имущества у жителей Донбасса, получивших российское гражданство.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес

Бузова призналась: через 2 года воздержания провела время с мужчиной

В течение 2-х лет после развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова поклонники и обычные пользователи могли наблюдать за тем, как телеведущая переживала предательство бывшего супруга.
Обновлено в 06:09
Гаджеты

В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»

Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
Обновлено в 07:40
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено в 13:59
Политика

Мэр Харькова обратился к жителям города после сноса бюста Жукова

Обновлено в 11:04
Хоккей

Брэндон Карло: «У Хары изо рта шла кровь. Он едва мог говорить»

Не знаю всего, что у него там произошло, но он едва мог говорить.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Петербуржцы на пикете у генконсульства Армении потребовали выдать убийцу спецназовца Белянкина

У генконсульства Армении в Санкт-Петербурге прошел пикет с требованием выдать убийцу бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Обновлено в 13:59
Здоровье

У петербурженки с ВИЧ забрали ребенка за попытку покормить его грудью

В Петербурге на второй день после родов у женщины с ВИЧ отобрали ребенка, так как она пыталась покормить его грудью.
Обновлено в 12:40
Авто

Автомобили с пробегом в России подорожали на 4%

По итогам мая 2019 года средневзвешенная цена автомобилей с пробегом всех годов выпуска в России составила 635 тыс. рублей – на 4% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 07:39
Спорт

Жена Семака сообщила о повторной свадьбе с супругом

Анна Семак, супруга главного тренера санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергея Семака, сообщила о решении повторно выйти замуж.
Обновлено в 08:49
Общество

Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро

В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16
Происшествия

На съемках бондианы произошел взрыв

Контролируемый взрыв на съемках 25-го фильма о Джеймсе Бонде частично разрушил декорации и ранил одного из членов съемочной группы.
Обновлено в 16:58
Происшествия

МВД прокомментировало хищение оборудования в РКК «Энергия»

Ранее источник РБК в «Роскосмосе» сообщил, что в период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию РКК «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование.
Обновлено в 14:52
Политика

ПАСЕ изменит регламент по желанию России

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы по регламенту принял решение принять предложение России и внести изменения в устав.
Обновлено в 00:01
Политика

В Госдепе высказались о сделке с РФ по Сирии

Спецпредставитель США Джеймс Джеффри прокомментировал информацию о том, что Вашингтон намерен предложить Москве сделку по Сирии.
Обновлено в 16:58
Здоровье

«Наш закон не обязывает врачей предупреждать родственников»

Близкие господина Мардаря ранее настаивали на компенсации морального вреда, так как врачи не сообщили им о готовящемся изъятии.
Обновлено в 15:37
Политика

Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку 2»

Обновлено в 15:11
Общество

В России предложили ввести новый вид алиментов

Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено в 15:27
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено в 07:09
Политика

Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО

НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:19
Экономика

Путин поддержал изменение правил о банковской тайне для застройщиков

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства во вторник предложил предоставить региональным властям возможность мониторинга банковских операций застройщиков.
Обновлено в 15:32
Финансы

Всемирный банк понизил прогноз роста ВВП России на 2019 год

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России в 2019 году с 1,4 до 1,2%. Об этом говорится в докладе ВБ «Перспективы мировой экономики» за июнь.
Обновлено в 16:17
Футбол

У «Фиорентины» может смениться владелец за 165-170 миллионов евро

Бизнесмен планирует завершить поглощение клуба на текущей неделе за 165-170 миллионов евро.
Обновлено в 17:26
Экономика

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн золота Венесуэлы

Deutsche Bank конфисковал 20 тонн венесуэльского золота из-за отсутствия выплат по кредитам.
Обновлено в 16:07
Гаджеты

Раскрыты технические характеристики ударопрочного Galaxy Xcover 4s

Как известно компания Samsung решила возродить линейку защищенных смартфонов и первым из них станет Galaxy Xcover 4s.
Обновлено в 15:09
Политика

В НАТО призвали Россию «проявить политическую волю» для спасения ДРСМД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию «проявить политическую волю» для спасения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 14:36
Политика

Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл

Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Культура

Меньшова станет ведущей нового шоу «Камера. Мотор. Страна» на Первом

Юлия Меньшова выразила надежду, что проект получится интересным, ведь советский кинематограф подарил стране немало фильмов, которые популярны и сегодня.
Обновлено в 12:03
Игры

E3 2019: расписание прямых трансляций и пресс-конференций

Посетители могут опробовать демоверсии новейших игр, поучаствовать в конкурсах, посмотреть на косплей и встретиться с разработчиками проектов.
Обновлено в 14:00
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Ольга Скабеева
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Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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Евгений Георгиевич Попов
Российский журналист
Российский телевизионный журналист и телеведущий. Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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