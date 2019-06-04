Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»REGNUM 12:51

Во время трансляции вечернего эфира ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал.

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»

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