Политика

Австрийский суд одобрил экстрадицию Фирташа в СШАИзвестия 07:29

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США. Об этом во вторник, 25 июня, сообщает ТАСС. Окончательное решение об экстрадиции должен принять министр юстиции Австрии.
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Австрия экстрадирует Фирташа в США

Газета.Ru08:24

Суд в Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США

RT на русском08:07

Украинский миллиардер Фирташ оказался на шаг ближе к высылке в США

Lenta.ru07:20

Австрийский суд решил выдать Фирташа США

Вести.Ru07:45

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

РИА Новости07:28

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США

ТАСС07:22

Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию Фирташа в США

Коммерсантъ08:00
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 11:05, Вашингтон
Шоу-бизнес

Михаил Ефремов раскрыл причину смерти своей матери Аллы Покровской

Обновлено в 08:10
Политика

Владимир Зеленский получил свою первую президентскую зарплату

Обновлено в 10:39
Транспорт

Акимов допустил заход ВСМ Москва – Санкт-Петербург в Великий Новгород

Высокоскоростная магистраль (ВСМ) Москва–Санкт-Петербург может пройти через Великий Новгород.
Обновлено в 08:32
Баскетбол

Адетокунбо признан MVP регулярного сезона НБА

На торжественном вечере закрытия сезона НБА-2018/19 был назван самый ценный игрок регулярного чемпионата.
Обновлено вчера в 23:21
Политика

Задержанные украинские катера исчезли в Керчи

В России под арестом остаются 24 украинских моряка, задержанных во время инцидента в Керченском проливе, когда корабль ФСБ навалом остановил один из украинских катеров, следующих в территориальных водах России, которые в Киеве не признают.
Обновлено в 10:26
Политика

Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Происшествия

Кличко с семьей спасли с горящей яхты в Средиземном море

Обновлено в 04:27
Политика

Опрос: партия «Слуга народа» всё ещё лидирует на выборах в Раду

Украинская партия «Слуга народа» занимает лидирующую позицию среди остальных политсил на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 06:54
Общество

ВС РФ рассматривает апелляцию по референдуму из-за свалки в Шиесе

В Москве Верховный суд РФ рассматривает апелляцию по вопросу референдума по свалке в Шиесе Архангельской области, сообщает 25 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:57
Политика

Зеленский перевел чиновников своей администрации в новый офис

Президент Украины Владимир Зеленский перевел чиновников своей администрации в новосозданный офис главы государства, соответствующие указы опубликованы на сайте президента.
Обновлено в 10:26
Общество

Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Общество

Минпромторг прокомментировал информацию о командировочных расходах

Все расходы министерства согласовываются в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год, сообщили "Российской газете" в министерстве промышленности и торговли России.
Обновлено в 10:40
Наука

Обнаружен огромный запас пресной воды под Атлантическим океаном

Обновлено вчера в 22:17
Гаджеты

Опубликован первый образец снимка 64-мегапиксельной камерой смартфона

Обновлено вчера в 11:49
Происшествия

Поджигателя церкви в Карелии отправили на принудительное лечение

Обновлено вчера в 13:50
Происшествия

Суд сократил срок домашнего ареста Анастасии Шевченко

Обновлено в 09:08
Политика

Госдума уточняет правила демонстрации нацистской символики

Законопроект, уточняющий использование нацистской символики, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.
Обновлено в 09:10
Политика

В грузинском Кобулети митингуют отельеры, Минэкономики обещает помочь

Решение руководства России о временном запрете с 8 июля российским авиакомпаниям выполнять рейсы в Грузию стало «серьезным шоком», но власти Грузии сделают все для того, чтобы минимизировать ущерб для бизнеса, работающего в «индустрии гостеприимства», заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на встрече с туроператорами в Батуми.
Обновлено в 10:34
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Экономика

В ЦБ сообщили, что НПФ вкладывают в рискованные активы 3,4% накоплений

Негосударственные пенсионные фонды РФ не достигают установленного ЦБ лимита вложений пенсионных накоплений в рискованные активы (10%) и в среднем вкладывают в рискованные активы около 3,4% средств пенсионных накоплений.
Обновлено в 05:32
Общество

Росреестр по Москве выявил схему мошенничества при аренде недвижимости

Управление Росреестра по Москве выявило схему мошенничества при аренде недвижимости. Об этом сообщается на сайте Росреестра.
Обновлено в 08:51
Экономика

Курс грузинского лари упал до исторического минимума

За день стоимость доллара, по оценке Нацбанка, выросла примерно на 1,4%, а официальный курс лари достиг абсолютного минимума со времен введения этой валюты в 1995 году.
Обновлено в 09:22
Политика

Кикабидзе порассуждал о Грузии и России

Любимый артист всех советских зрителей Вахтанг Кикабидзе давно уже не приезжает в Россию — сразу после войны 2008 года.
Обновлено в 10:00
Футбол

«Барселона» завершит трансфер Гризманна после 1 июля

«Барселона» завершит трансфер нападающего «Атлетико» Антуанна Гризманна за € 120 млн после того, как пункт о выкупе его контракта вступит в силу 1 июля.
Обновлено в 08:04
Авто

Кроссовер Geely Boyue Pro показал, каким станет Geely Atlas

Компания Geely официально представит модернизированный кроссовер Boyue Pro 3 июля текущего года.
Обновлено в 02:01
Гаджеты

Новое приложение удалит с фото нежелательных людей

Обновлено в 08:37
Общество

Директор пермской гимназии сохранила работу после гендерного скандала

Мировой суд города Перми прекратил производство по административному делу в отношении директора гимназии №4 Татьяны Дьяковой, ее не будут отстранять от должности руководителя из-за того, что в образовательном учреждении установили разные проходные баллы в первый класс для мальчиков и девочек.
Обновлено в 10:14
Происшествия

В окружении полковника-миллиардера из ФСБ нашлись новые богачи

Бывший начальник банковского отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин, обвиняемый в получении взяток в особо крупном размере, незадолго до своего ареста часто общался со следователем полиции одного из округов Москвы, у которой обнаружили дорогую недвижимость в Италии.
Обновлено в 09:42
Армия и оружие

Новый боевой модуль «Нарцисс» создан в России

Обновлено в 05:30
Экономика

«Аэрофлот» направит на дивиденды 50% чистой прибыли

В 2018 г. "Аэрофлот" снизил чистую прибыль в четыре раза – до 5,7 млрд руб. Как объяснил на собрании акционеров гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, падение прибыли вызвано резким подорожанием авиакеросина и девальвацией рубля.
Обновлено в 07:27
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Украинский бизнесмен и инвестор, миллиардер.
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