Политика
Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взяткуLenta.ru 22:45
Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах. Климца поместили под стражу 12 апреля.
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Автоспорт
Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра
Обновлено в 13:08
Футбол
Двумя субботними матчами откроется 26-й тур чемпионата России по футболу
Двумя встречами в субботу начнется 26-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 17:23
Музыка
После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов
В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
Политика
Не объявивший об участии в выборах Байден обошел Трампа в опросе
Бывший вице-президент США Джо Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа на 8 процентных пунктов на гипотетических выборах главы государства.
Обновлено вчера в 01:54
Политика
Американский профессор рассказал о скором конце «эры США»
Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.
Обновлено в 22:00
Шоу-бизнес
Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы
Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.
Обновлено в 08:16
Политика
В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
Обновлено в 02:02
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика
Госдеп распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки
Госдепартамент США распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки в связи с угрозой новых терактов.
Обновлено в 19:41
Политика
Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства
Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Происшествия
Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках
Обновлено в 06:20
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Политика
Жители Архангельска записали жёсткое обращение к Путину
Группа жителей Архангельской области опубликовала видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 21:41
Политика
Скабеева пригрозила офицеру СБУ реакцией России на атаку в Донбассе
Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», офицер СБУ Владимир Мулик заявил, что решение Кремля выдавать в упрощенном порядке паспорта жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса продиктовано желанием переманить людей в Россию, а освободившиеся и экономически непривлекательные территории навязать Киеву.
Обновлено в 14:44
Здоровье
Врачи назвали главные причины артроза
Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Пентагон направит еще военнослужащих на границу с Мексикой
Пентагон намерен направить еще 300 военнослужащих на границу с Мексикой, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:26
Происшествия
На месте взрыва на Шри-Ланке обнаружены 15 тел
В пятницу в восточной части острова прогремели три новых взрыва Пятнадцать тел обнаружены на месте взорвавшегося дома на востоке Шри-Ланки, передает портал Ada Derana со ссылкой на полицию.
Обновлено в 23:23
Хоккей
Овечкин: «Могу стать лучше во всем, даже в драке»
По словам Александра, соперник сам попросил его о драке.
Обновлено в 22:13
Политика
Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после встречи с Путиным
Обновлено в 22:56
Экономика
Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае
Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено в 22:46
Футбол
«Барселона» объявила заявку на игру с «Леванте»
Обновлено в 15:43
Происшествия
Сигнал бедствия: в Риге экстренно сел самолет «Аэрофлота»
Борт "Аэрофлота", вылетевший из Риги в Шереметьево, подал сигнал бедствия и вернулся на аэродром Как сообщает телеграмм-канал Mash, борт "Аэрофлота" вылетел из Риги в Шереметьево.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Авто
Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей
Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
Обновлено в 03:24
Происшествия
На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»
Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
Обновлено в 22:04