Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взяткуLenta.ru 22:45

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах. Климца поместили под стражу 12 апреля.
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В Москве арестован украинский мультимиллионер

Аргументы и Факты23:04

Ъ: в Москве арестован украинский мультимиллионер Павел Климец. Его обвиняют в даче взятки

Znak.com22:58

Украинский мультимиллионер попался на крупной взятке

Коммерсантъ18:20

Украинский мультимиллионер арестован в Москве

Газета.Ru22:02

Бывший владелец бизнеса в ДНР и ЛНР арестован в Москве

News.ru21:18

«Коммерсантъ» сообщил об аресте в Москве украинского мультимиллионера

РБК20:32

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

Lenta.ru22:45
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Даниил Квят: Машина до аварии была очень быстра

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Двумя субботними матчами откроется 26-й тур чемпионата России по футболу

Двумя встречами в субботу начнется 26-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ).
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После победы дочери Алсу на «Голосе» начата проверка результатов

В конце эфира было объявлено, что победительницей стала дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено в 19:03
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Не объявивший об участии в выборах Байден обошел Трампа в опросе

Бывший вице-президент США Джо Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа на 8 процентных пунктов на гипотетических выборах главы государства.
Обновлено вчера в 01:54
Политика

Американский профессор рассказал о скором конце «эры США»

Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.
Обновлено в 22:00
Происшествия

Экс-майор Евсюков до сих пор не выплатил компенсации пострадавшим

Обновлено в 21:40
Шоу-бизнес

Сестра Быстрицкой намерена оспорить завещание прославленной актрисы

Как пишет портал "Дни.ру" со ссылкой на окружение умершей актрисы, всю свою недвижимость Быстрицкая сама решила завещать подруге.
Обновлено в 08:16
Политика

В ЛНР выстроилась очередь за российскими паспортами

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что жители региона выстраиваются в очереди, чтобы подать документы на получение российского гражданства.
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Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Политика

Госдеп распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки

Госдепартамент США распорядился вывезти детей американских дипломатов из Шри-Ланки в связи с угрозой новых терактов.
Обновлено в 19:41
Политика

Daimler удивило наличие у Ким Чен Ына лимузинов его производства

Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:49
Происшествия

Полковник ФСБ арестован по делу о крупных взятках

Обновлено в 06:20
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Политика

Жители Архангельска записали жёсткое обращение к Путину

Группа жителей Архангельской области опубликовала видеообращение к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 21:41
Армия и оружие

Шойгу объявил о реконструкции более 100 военных аэродромов

Обновлено в 05:36
Политика

Скабеева пригрозила офицеру СБУ реакцией России на атаку в Донбассе

Выступая в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», офицер СБУ Владимир Мулик заявил, что решение Кремля выдавать в упрощенном порядке паспорта жителям неподконтрольных Киеву территорий Донбасса продиктовано желанием переманить людей в Россию, а освободившиеся и экономически непривлекательные территории навязать Киеву.
Обновлено в 14:44
Здоровье

Врачи назвали главные причины артроза

Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.
Обновлено в 13:12
Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в воздух на Невском проспекте в Петербурге

Обновлено в 16:32
Армия и оружие

Новая российская подлодка «Белгород» испугала немецких журналистов

Обновлено в 23:20
Армия и оружие

Пентагон направит еще военнослужащих на границу с Мексикой

Пентагон намерен направить еще 300 военнослужащих на границу с Мексикой, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:26
Армия и оружие

В ДНР призвали ОБСЕ отреагировать на обстрелы ВСУ насосной станции

Обновлено в 07:12
Происшествия

На месте взрыва на Шри-Ланке обнаружены 15 тел

В пятницу в восточной части острова прогремели три новых взрыва Пятнадцать тел обнаружены на месте взорвавшегося дома на востоке Шри-Ланки, передает портал Ada Derana со ссылкой на полицию.
Обновлено в 23:23
Хоккей

Овечкин: «Могу стать лучше во всем, даже в драке»

По словам Александра, соперник сам попросил его о драке.
Обновлено в 22:13
Политика

Ким Чен Ын вернулся в Пхеньян после встречи с Путиным

Обновлено в 22:56
Экономика

Petrobras планирует продать 8 НПЗ в Бразилии и сеть заправок в Уругвае

Совет директоров бразильского энергогиганта Petrobras одобрил план, предполагающий продажу восьми нефтеперерабатывающих заводов в Бразилии и сеть заправок в Уругвае PUDSA, сообщила компания.
Обновлено в 22:46
Футбол

«Барселона» объявила заявку на игру с «Леванте»

Обновлено в 15:43
Происшествия

Сигнал бедствия: в Риге экстренно сел самолет «Аэрофлота»

Борт "Аэрофлота", вылетевший из Риги в Шереметьево, подал сигнал бедствия и вернулся на аэродром Как сообщает телеграмм-канал Mash, борт "Аэрофлота" вылетел из Риги в Шереметьево.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Авто

Новый Hyundai Tucson шокирует покупателей

Вице-президент дизайнерского центра корейского автоконцерна Сан Юп Ли охарактеризовал оформление экстерьера Tucson следующего поколения, как «шокирующее» и «пугающее».
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Происшествия

На территорию Украины въехали три автомобиля с надписью «МЧС России»

Автомобили с номерами регистрации в Ростовской области без открытия тентов проехали через полосу, предназначенную для выезжающих с Украины.
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Павел Анатольевич Климец
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Украинский политик, предприниматель.
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