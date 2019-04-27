Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взяткуLenta.ru 22:45

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах. Климца поместили под стражу 12 апреля.

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взятку

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