Политика

Украинского мультимиллионера арестовали в Москве за взяткуLenta.ru вчера в 22:45

Украинского бизнесмена Павла Климца арестовали в Москве по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в силовых структурах. Климца поместили под стражу 12 апреля.
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Украинского миллионера арестовали за дачу взятки в особо крупном размере

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В Москве арестовали украинского мультимиллионера за взятку, пишут СМИ

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Украинский мультимиллионер арестован в Москве

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Украинский мультимиллионер попался на крупной взятке

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