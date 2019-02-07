Политика
Украинского епископа не пустили в монастырь на АфонеВести.Ru вчера в 07:14
Архимандрит Евлогий (Иванов), настоятель Свято-Пантелеимонова монастыря на Святой горе Афон, в субботу, 9 февраля, не пустил епископа новой украинской церкви Павла Юристого и сопровождающих его лиц в русский монастырь на Афоне. Они хотели посетить обитель, чтобы приложиться к хранящимся там мощам.
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