Украинского эксперта выгнали из эфира программы за неприличный жестВечерняя Москва вчера в 22:39

Украинский эксперт продолжил оскорблять Даниила Безсонова, покидая студию. Но оппонент никак не отреагировал и спокойно продолжил разговор. Другая ведущая программы Ольга Скабеева отметила, что Непогодина больше никогда не пригласят в студию.

Украинского эксперта выгнали из эфира программы за неприличный жест

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