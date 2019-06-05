Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»Lenta.ru вчера в 18:55
Ведущий Евгений Попов потребовал от Непогодина покинуть программу, однако тот показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.
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Украинскому эксперту запретили участвовать в ток-шоу из-за оскорблений жителей ДНР
Известиявчера в 21:45
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