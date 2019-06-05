Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»Lenta.ru вчера в 18:55

Ведущий Евгений Попов потребовал от Непогодина покинуть программу, однако тот показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.
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Украинскому эксперту навсегда запретили участвовать в ток-шоу после оскорблений

Газета.Ru01:01

Украинскому эксперту запретили участвовать в ток-шоу из-за оскорблений жителей ДНР

Известиявчера в 21:45

Украинского политолога навсегда выгнали из ток-шоу на «России 1»

REGNUMвчера в 12:51

Украинскому эксперту запретили участие в телепрограмме за оскорбления

РИА Новостивчера в 17:52

«Ещё появится»: Зрители усомнились, что украинскому эксперту с протянутым пальцем полностью закроют эфиры

Царьградвчера в 18:18

Украинского эксперта «с концами» выгнали из «60 минут»

Вести.Ruвчера в 15:15

Украинскому эксперту запретили появляться в программе из-за оскорблений

РБКвчера в 19:35
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 01:25, Ашберн
Общество

На акции в защиту сквера и парка в Екатеринбурге почти никто не пришел

Обновлено в 00:25
Футбол

Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Обновлено вчера в 22:33
Культура

Минкультуры прокомментировало иск против BadComedian

Министерство культуры России не имеет отношения к судебному иску компании Kinodanz против блогера Евгения Баженова (BadComedian) и не станет вмешиваться в ситуацию, заявила директор департамента кинематографии ведомства Ольга Любимова.
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные ягоды

Обновлено вчера в 22:36
Общество

Верховный суд признал законным запрет полицейским выезжать за границу

Законопроект об ограничении выезда полицейских за границу был внесен в Госдуму экс-депутатом ЛДПР Дмитрием Носовым в 2015 году.
Обновлено вчера в 06:20
Футбол

Фернандо признан лучшим игроком «Спартака» в мае

Обновлено вчера в 14:20
Общество

Минюст предложил ввести новый вид алиментов

Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено вчера в 14:00
Кино

Настоящий взрыв произошел на съемках фильма о Джеймсе Бонде

Обновлено вчера в 21:56
Авто

В Сети опубликовали крутые рендеры легендарного УАЗ-469

Дизайнер в своём проекте использовал основные стилистические решения версии УАЗ-469.
Обновлено вчера в 07:21
Происшествия

СК проверит подростков, заставивших девушку пить из лужи в Бийске

Подростки силой заставили несовершеннолетнюю пить из лужи в Бийске.
Обновлено в 00:19
Происшествия

Сын Бари Алибасова сообщил о госпитализации продюсера

Продюсер Бари Алибасов госпитализирован в одну из московских больниц, однако сейчас его состояние здоровья оценивается как хорошее.
Обновлено вчера в 15:12
Армия и оружие

Сирийская армия успешно возобновила наступление

Обновлено 03 июня в 08:23
Армия и оружие

Испытания тральщика «Владимир Емельянов» начнутся в июне

Швартовые испытания корабля противоминной обороны ВМФ РФ проекта 12700 «Владимира Емельянова» начнутся в июне этого года.
Обновлено вчера в 20:09
Шоу-бизнес

Ростовчанка Ирина Безрукова не хочет ехать на «Кинотавр» за свой счет

Уроженка Ростова актриса Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр». Это уже второй фестиваль, который пропускает актриса добровольно.
Обновлено в 01:19
Происшествия

В Петербурге произошёл пожар на складе строительных материалов

В МЧС заявили о возгорании на складе строительных материалов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 23:31
Происшествия

Экс-полицейский арестован в США за бездействие при стрельбе в школе

Бывшего американского полицейского Скота Петерсона задержали по обвинению в бездействии и халатности.
Обновлено в 00:20
Армия и оружие

Китай назвал российский Су-57 отсталым и потому никому не нужным

«Производство Т-50 (Су-57 – прим. ред.) значительно отстает от Chengdu J-20», – отмечает издание «Sina», ссылаясь на тот факт, что именно из-за неготовности российского истребителя, он не нужен ни Индии, ни какой-либо иной стране мира.
Обновлено вчера в 20:01
Шоу-бизнес

Потолстевшую Тиффани Трамп уличили в чрезмерном фотошопе

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Общество

Судебные приставы запретили Аршавину выезд за границу

Обновлено вчера в 13:59
Авто

Volgabus представил уникальный беспилотный вездеход

Компания Volgabus, производящая городские автобусы, решила сломать этот стереотип и представила уникальный беспилотный вездеход.
Обновлено в 00:27
Авто

Минивэн Toyota превратили в ракету на колёсах. И теперь продают

В Великобритании выставили на продажу минивэн Toyota Previa 1994 года выпуска с полностью изменённым кузовом.
Обновлено в 00:30
Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

Обновлено в 00:19
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:09
Общество

Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Обновлено вчера в 20:47
Шоу-бизнес

Певица Валерия осудила детский «Голос» и действия Алсу

Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие

В США заявили о «небезопасном» перехвате самолёта российским Су-35

Пресс-служба 6-го флота США заявила, что российский истребитель Су-35 три раза перехватил в международном воздушном пространстве над Средиземным морем американский разведывательный самолёт P-8A Poseidon.
Обновлено вчера в 22:47
Единоборства

UFC подтвердил бой Нурмагомедова и Порье

UFC подтвердил, что бой состоится 7 сентября в Абу-Даби. Напомним, Нурмагомедов является чемпионом UFC в лёгком весе.
Обновлено в 00:22
Здоровье

Роспотребнадзор назвал продукты, которых не хватает в рационе россиян

По данным в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия в РФ в 2018 году» 100% россиян недоедают до нормы картофеля и молочных продуктов.
Обновлено вчера в 15:05
Политика

Зеленский выступил против «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает необходимым противостоять строительству газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 17:57
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Евгений Георгиевич Попов
Российский журналист
Российский телевизионный журналист и телеведущий. Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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Ольга Скабеева
Российская журналистка
Российская журналистка и телеведущая. Совместно со своим мужем Евгением Поповым ведёт ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия-1».
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