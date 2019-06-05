Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»Lenta.ru вчера в 18:55
Ведущий Евгений Попов потребовал от Непогодина покинуть программу, однако тот показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.
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Происшествия
Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле
Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 03:19
Футбол
Дело об обвинении Криштиану Роналду в изнасиловании прекращено
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Москве проверяют отель «Савой» после сообщения о минировании
Правоохранители приступили к проверке отеля "Савой" в центре Москвы после анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:21
Политика
Команда Зеленского начала готовить стратегию «возвращения Крыма»
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель заявила, что Владимир Зеленский готов обсудить стратегию «возвращения» полуострова.
Обновлено 03 июня в 19:21
Политика
Савченко рассказала о возможной потере Донбасса
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко в эфире телеканала NewsOne допустила возможность возникновения Третьей Мировой из-за гражданской войны в Донбассе, сообщает "Царьград".
Обновлено в 01:03
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:36
Происшествия
В Томске руководителей железнодорожной станции поймали на взятке
Сотрудники томского управления ФСБ задержали при получении взятки начальника железнодорожной станции Томск-1 и его зама.
Обновлено в 02:57
Армия и оружие
В России начнут разработку аналога «Мистраля»
Корабли-доки, аналогичные вертолетоносцам типа «Мистраль», начнут проектировать в России в 2020 году.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол
«Реал» и «Манчестер Сити» поборются за «японского Месси»
«Реал» и «Манчестер Сити» проявляют интерес к полузащитнику «Токио» Такефусе Кубо, утверждает Nikkan Sports.
Обновлено в 02:24
Авто
АвтоВАЗ отзовёт Lada Xray из-за серьезного дефекта
Выяснилось, что на LADA XRAY, реализованных за это время, возможно повреждение сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
«Как Мэнсон»: певица Елка заметно похудела и резко сменила имидж
Популярная исполнительница решилась на резкую смену имиджа. Если раньше ее образ был необычным, то теперь ставка явно сделана на эпатаж.
Обновлено в 02:27
Экономика
Уволенный из «Сбербанк CIB» Александр Кудрин вышел на новую работу
Бывший руководитель аналитического подразделения «Сбербанк CIB» Александр Кудрин вышел на работу в инвестиционную компанию «Атон».
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
РВСН получит в распоряжение более 30 межконтинентальных ракет
РВСН получит около 30 баллистических межконтинентальных ракет для увеличения количества современного вооружения в ракетных войсках до конца 2019 года, сообщает ФАН.
Обновлено вчера в 22:41
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 году до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия
Бармена задержали по делу об убийстве спецназовца ГРУ в Подмосковье
Три человека задержаны по подозрению в убийстве бывшего спецназовца Никиты Белянкина в подмосковном Путилково.
Обновлено в 03:05
Политика
Косаток в Приморье выпустят на волю до конца лета
Российская академия наук говорит, что в принципе можно выпускать в бухту Средняя.
Обновлено в 03:12
Технологии
Пилотные зоны 5G появятся в «Москва‑Сити» и «Лужниках»
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) может увеличить разрешенный для тестирования 5G диапазон до 25,25–29,5 ГГц (сейчас он ограничен 27,5 ГГц) и протестировать сети на территории столичного спорткомплекса «Лужники» и делового центра «Москва-Сити», пишет в среду газета «Ведомости».
Обновлено в 03:19
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Технологии
IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир
IKEA запускает новую роботизированную систему Rognan, которая может сэкономить до 8 кв. м площади квартиры.
Обновлено вчера в 15:01
Кино
Мединский назвал законным вырезание сцен из фильма «Рокетмен»
Глава министерства культуры РФ Владимир Мединский прокомментировал удаление ряда провокационных сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни и творчеству музыканта Элтона Джона.
Обновлено вчера в 16:47
Здоровье
Фабрика здоровья
1 июня в России традиционно отмечался Международный день защиты детей.
Обновлено в 03:15
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала, что прервала два года воздержания
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на презентации нового клипа рассказала о своей личной жизни.
Обновлено вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Тимур Еремеев стал ведущим нового скандального шоу на Первом канале
Обновлено 03 июня в 15:55
Общество
Определены самые грязные регионы России
Обновлено в 04:13
Происшествия
«Роскосмос» подтвердил, что в РКК «Энергия» проникли похитители
В «Роскосмосе» подтвердили «Интерфаксу», что на майские праздники на территорию Ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве проникли посторонние лица, полиция проводит доследственную проверку.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55