Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»Lenta.ru вчера в 18:55
Ведущий Евгений Попов потребовал от Непогодина покинуть программу, однако тот показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.
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Наука
К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок
Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
Обновлено в 07:10
Культура
Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить
Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.
Обновлено в 06:43
Общество
Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Петербурге
5 июня в Петербурге открылся первый легальный бордель, в котором работают реалистичные секс-куклы имитирующие женщин.
Обновлено в 06:34
Политика
Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован
Обновлено в 13:16
Баскетбол
ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ
В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Политика
На Украине сравнили ситуацию в ПАСЕ с кануном Второй мировой
Глава делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию вокруг возможного возвращения России в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 13:18
Общество
Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне
Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.
Обновлено в 01:27
Футбол
Месси: средний сын является фанатом «Реала»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал об интересе, который проявляют к футболу его два старших сына — Тьяго и Матео.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Политика
Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно
Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Политика
Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Футбол
О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы
Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Обновлено в 09:41
Политика
МВД предложило проверять сведения в загранпаспортах россиян
Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено в 13:19
Игры
В Steam с 97% скидкой продают Borderlands: The Handsome Collection
Пока Sony раздаёт подписчикам PS Plus сборник Borderlands: The Handsome Collection бесплатно, в Steam его можно купить с беспрецедентной скидкой в 97% — за 168 рублей (обычная цена — 6365 рублей).
Обновлено в 10:28
Футбол
Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить «Вест Бромвич»
Бывший главный тренер «Локомотива», «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Хорватии Славен Билич может стать наставником «Вест Бромвич Альбион», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 11:00
Футбол
ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Музыка
Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип
Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».
Обновлено в 03:00
Музыка
Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке голосов клипа «Ибица»
Певица Валерия выступила с критикой Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Обновлено в 10:48
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Политика
Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Общество
Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка
Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Здоровье
Ученые рассказали об опасности яиц
Обновлено в 07:01
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Действующий президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Брюсселе повторил заявление бывшего главы государства Петра Порошенко, заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Обновлено в 11:35