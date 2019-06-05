Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»Lenta.ru вчера в 18:55

Ведущий Евгений Попов потребовал от Непогодина покинуть программу, однако тот показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.
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Как провокаторы-русофобы на российском ТВ ссорят русских и украинцев

Царьград14:30

Скабеева объяснила изгнание украинского «негодяя» из студии «России 1»

Lenta.ru08:51

Неприличный жест украинского «эксперта» возмутил ведущих ток-шоу

REGNUM02:27

Украинец Непогодин заявил, что его «оболгали», изгнав с телеканала «Россия 1»

ФАН03:34

Изгнанный Скабеевой с «России 1» украинец: меня оболгали

Газета.Ru05:05

Скабеева объяснила, почему украинского эксперта выгнали из эфира «России 1»

РИА Новости07:34

Украинского эксперта «с концами» выгнали из «60 минут»

Вести.Ruвчера в 15:15
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Наука

К 2050 году из-за глобального потепления цивилизация придет в упадок

Как говориться в тексте доклада аналитиков, наша цивилизация может ощутить негативное воздействие со стороны окружающей среды уже до 2050 года.
Обновлено в 07:10
Культура

Кинокомпанию, которая судится с BadComedian, могут проверить

Депутат Государственной думы Валерий Рашкин от КПРФ отправил запрос Генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой просит проверить законность получения господдержки киностудией KD Studios (бывшая Kinodanz), которая подала в суд на видеоблогера Евгения Баженова (BadComedian), сообщает РБК.
Обновлено в 06:43
Общество

Первый легальный бордель с секс-куклами открылся в Петербурге

5 июня в Петербурге открылся первый легальный бордель, в котором работают реалистичные секс-куклы имитирующие женщин.
Обновлено в 06:34
Политика

Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:59
Происшествия

Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован

Обновлено в 13:16
Баскетбол

ЦСКА победил «Химки» в первом матче финала лиги ВТБ

В первом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ московский ЦСКА обыграл подмосковные «Химки».
Обновлено в 14:27
Политика

На Украине сравнили ситуацию в ПАСЕ с кануном Второй мировой

Глава делегации Верховной рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев сравнил ситуацию вокруг возможного возвращения России в ПАСЕ с обстановкой в Европе накануне Второй мировой войны.
Обновлено в 13:18
Общество

Супруги Трамп дали торжественный ужин в Лондоне

Во вторник вечером в резиденции американского посла в Риджентс-парке в Лондоне чета Трамп устроила торжественный ужин, самым почетным гостем на котором стал принц Чарльз.
Обновлено в 01:27
Футбол

Месси: средний сын является фанатом «Реала»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал об интересе, который проявляют к футболу его два старших сына — Тьяго и Матео.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Политика

Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно

Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Политика

Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Футбол

УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Политика

Путин и Си Цзиньпин приехали в Московский зоопарк посмотреть на панд

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин побывали в новом павильоне Московского зоопарка, где поселились два бамбуковых медведя, переданные зоопарку Китаем.
Обновлено в 13:25
Футбол

О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы

Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Обновлено в 09:41
Политика

МВД предложило проверять сведения в загранпаспортах россиян

Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в законодательство, позволяющие ведомству проверять сведения, указанные в заграничных паспортах граждан и устанавливать порядок признания этих документов недействительными, сообщает в среду ТАСС.
Обновлено в 13:19
Игры

В Steam с 97% скидкой продают Borderlands: The Handsome Collection

Пока Sony раздаёт подписчикам PS Plus сборник Borderlands: The Handsome Collection бесплатно, в Steam его можно купить с беспрецедентной скидкой в 97% — за 168 рублей (обычная цена — 6365 рублей).
Обновлено в 10:28
Футбол

Бывший тренер «Локомотива» Билич может возглавить «Вест Бромвич»

Бывший главный тренер «Локомотива», «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Хорватии Славен Билич может стать наставником «Вест Бромвич Альбион», сообщает Sky Sports.
Обновлено в 11:00
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 12:36
Музыка

Группа «Ленинград» опубликовала в Сети новый клип

Отечественная музыкальная группировка «Ленинград» опубликовала на популярном видеохостинге YouTube свой новый клип, который был снят на вышедшую ранее песню «i_$uss».
Обновлено в 03:00
Музыка

Валерия обвинила Киркорова и Баскова в накрутке голосов клипа «Ибица»

Певица Валерия выступила с критикой Филиппа Киркорова и Николая Баскова.
Обновлено в 10:48
Политика

Российский сухогруз из-за шторма вошел в территориальные воды Украины

Обновлено в 14:35
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Обновлено в 05:51
Политика

Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Общество

Минюст предложил взыскивать алименты на оплату жилья для ребенка

Разведенных родителей могут обязать обеспечивать несовершеннолетних детей собственным жильем, если они нуждаются в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 07:36
Здоровье

Ученые рассказали об опасности яиц

Обновлено в 07:01
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Политика

Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате

Действующий президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Брюсселе повторил заявление бывшего главы государства Петра Порошенко, заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Обновлено в 11:35
Общество

Навальный обвинил сотрудников мэрии Москвы в покупке элитных квартир по заниженным ценам

Обновлено в 12:50
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