Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»Lenta.ru вчера в 18:55
Ведущий Евгений Попов потребовал от Непогодина покинуть программу, однако тот показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.
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Политика
Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья
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Обновлено в 05:45
Общество
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В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Происшествия
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Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
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Политика
Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии
Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Бари Алибасов находится в токсикореанимации
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Интернет
Google оспорил в суде штраф Еврокомиссии на 1,5 млрд евро
Ранее компанию наказали за нарушение закона о конкуренции Компания Google оспорила в Европейском суде общей юрисдикции в Брюсселе штраф на 1,49 млрд евро, который ранее наложила Еврокомиссия.
Обновлено в 08:52
Авто
Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн
Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.
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Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Авто
General Motors совместно с Michelin разработали безвоздушные шины
General Motors и Michelin создали совместный план разработки с последующим испытанием инновационных шин, за основу создания которых взята уникальная технология Michelin UPTIS.
Обновлено в 11:06
Футбол
Хавбек «Бирмингема» перешел в «Астон Виллу»
Полузащитник «Бирмингема» Хосе Игнасио Хота стал игроком «Астон Виллы».
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой
Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Авто
Citroen отмечает 100-летний юбилей
Первому серийному автомобилю французской марки Citroen исполнилось 100 лет, за которые она пережила как взлеты, так и падения.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Сбой произошел в ГИБДД по всей России
Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
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Обновлено в 09:52
Теннис
Четвертьфиналы «Ролан Гаррос» перенесены на завтра из-за дождя
Все четвертьфинальные поединки «Ролан Гаррос», которые были запланированы на сегодня, 5 июня, состоятся завтра.
Обновлено в 12:30
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Обновлено в 05:51
Здоровье
Ученые заявили о смертельной опасности яиц
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
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Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.
Обновлено в 10:21
Футбол
«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона
Обновлено в 12:36
Авто
«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7
Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
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Политика
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Больше половины жителей США (55%) уверены, что президент США Дональд Трамп будет переизбран на следующих президентских выборах в 2020 году.
Обновлено в 13:08
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин и Валерия отмечают хрустальную свадьбу
Пара Иосиф Пригожин и Валерия по праву считается одной из самой крепких в мире шоу-бизнеса.
Обновлено в 06:13
Космос
Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца
Примерно через два года зонд станет первым искусственным кораблем, который войдет в зону, окружающую Солнце, где нагрев выглядит принципиально иначе, чем то, что ранее было замечено в космосе.
Обновлено в 01:29
Политика
Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе
В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 04:15
Шоу-бизнес
«Коленки не той формы»: Подруга объяснила проблемы Губина
Обновлено в 08:47