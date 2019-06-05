Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»Lenta.ru вчера в 18:55

Ведущий Евгений Попов потребовал от Непогодина покинуть программу, однако тот показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.
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Скабеева объяснила изгнание украинского «негодяя» из студии «России 1»

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Скабеева объяснила, почему украинского эксперта выгнали из эфира «России 1»

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Скабеева перешла на ответные оскорбления гостя, показавшего средний палец Донбассу

Царьград06:20

Украинец Непогодин заявил, что его «оболгали», изгнав с телеканала «Россия 1»

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Газета.Ru05:05

Неприличный жест украинского «эксперта» возмутил ведущих ток-шоу

REGNUM02:27

Украинского эксперта «с концами» выгнали из «60 минут»

Вести.Ruвчера в 15:15
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Политика

Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья

Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
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Политика

В Воронеже установили «надгробие Путину»

В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
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Происшествия

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Следователи определили, кто именно из троих задержанных на данный момент нанес смертельное ранение ножом бывшему спецназовцу ГРУ Никите Белянкину.
Обновлено в 05:17
Политика

Контактная группа по Донбассу договорилась о новом перемирии

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в ходе встречи в Минске договорилась о подготовке к новому перемирию в Донбассе.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Бари Алибасов находится в токсикореанимации

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Кино

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Обновлено в 12:42
Авто

Audi показала новый внедорожный универсал A6 Allroad

Компания Audi представила вседорожный универсал A6 Allroad нового поколения.
Обновлено в 03:44
Интернет

Google оспорил в суде штраф Еврокомиссии на 1,5 млрд евро

Ранее компанию наказали за нарушение закона о конкуренции Компания Google оспорила в Европейском суде общей юрисдикции в Брюсселе штраф на 1,49 млрд евро, который ранее наложила Еврокомиссия.
Обновлено в 08:52
Авто

Гордон Мюррей выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн

Легендарный дизайнер Гордон Мюррей, создавший McLaren F1, представил совершенно новый сверхлегкий гиперкар стоимостью 2,5 миллиона фунтов стерлингов или более 207 млн рублей, который, по его мнению, превзойдет всех конкурентов, в том числе Aston Martin Valkyrie и Mercedes-AMG One.
Обновлено в 00:40
Экономика

Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов

Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Авто

General Motors совместно с Michelin разработали безвоздушные шины

General Motors и Michelin создали совместный план разработки с последующим испытанием инновационных шин, за основу создания которых взята уникальная технология Michelin UPTIS.
Обновлено в 11:06
Футбол

Хавбек «Бирмингема» перешел в «Астон Виллу»

Полузащитник «Бирмингема» Хосе Игнасио Хота стал игроком «Астон Виллы».
Обновлено в 12:13
Армия и оружие

В Донбассе ополченцы уничтожили автомобиль снабжения ВСУ на передовой

Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11
Авто

Citroen отмечает 100-летний юбилей

Первому серийному автомобилю французской марки Citroen исполнилось 100 лет, за которые она пережила как взлеты, так и падения.
Обновлено в 09:25
Происшествия

В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Сбой произошел в ГИБДД по всей России

Сбой произошел в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД во всех регионах страны.
Обновлено в 03:14
Экономика

ВТБ не исключил повышения номинала акций

ВТБ не исключает повышения номинала акций для удобства работы с ними, сообщил президент - председатель правления банка Андрей Костин в ходе годового собрания акционеров кредитной организации.
Обновлено в 09:52
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Все четвертьфинальные поединки «Ролан Гаррос», которые были запланированы на сегодня, 5 июня, состоятся завтра.
Обновлено в 12:30
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Обновлено в 05:51
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Ученые заявили о смертельной опасности яиц

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Тимати показал беременный живот своей подруги

Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.
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ЦОДД предупредил об ограничении движения на западе Москвы в выходные

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«ПСЖ» объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

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Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
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Политика

Большинство американцев верят в переизбрание Трампа

Больше половины жителей США (55%) уверены, что президент США Дональд Трамп будет переизбран на следующих президентских выборах в 2020 году.
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Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца

Примерно через два года зонд станет первым искусственным кораблем, который войдет в зону, окружающую Солнце, где нагрев выглядит принципиально иначе, чем то, что ранее было замечено в космосе.
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Приехал поесть? В Сети появились снимки Зеленского с торжественного обеда в Брюсселе

В Сети появились фотографии с торжественного обеда в Брюсселе, который посетил президент Украины Владимир Зеленский.
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«Коленки не той формы»: Подруга объяснила проблемы Губина

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