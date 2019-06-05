Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»Lenta.ru вчера в 18:55
Ведущий Евгений Попов потребовал от Непогодина покинуть программу, однако тот показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.
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Политика
«Росатом» подписал контракт с Китаем на сооружение двух блоков АЭС
"Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение энергоблоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Обновлено в 11:21
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес
«Коленки не той формы»: Подруга объяснила проблемы Губина
Обновлено в 08:47
Общество
Директор турбазы извинился перед не попавшими на отдых детьми с ВИЧ
В Нижнем Новгороде директор спортивной деревни Новинки Алексей Шарков извинился перед детьми с ВИЧ, которых не пустили на отдых.
Обновлено в 07:20
Авто
«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7
Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
Обновлено в 05:41
Футбол
УЕФА оштрафовал девушку, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Обновлено в 05:22
Общество
Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море
По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.
Обновлено в 03:29
Происшествия
В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Авто
Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Общество
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии
Обновлено в 11:25
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Общество
В работе Mail.ru произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Политика
Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму
Дипломаты Европейского Союза одобрили продление санкций против России по Крыму. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Футбол
В ФК «Ростов» назначен новый генеральный директор
Генеральным директором футбольного клуба «Ростов» назначен Вадим Рыбаков, сообщил «Чемпионат-Ростов» со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 06:26
Здоровье
Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении
Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес
Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями
Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл.
Обновлено в 11:15
Футбол
О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы
Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Обновлено в 09:41
Авто
Audi показала новый внедорожный универсал A6 Allroad
Компания Audi представила вседорожный универсал A6 Allroad нового поколения.
Обновлено в 03:44
Происшествия
Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене
Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Футбол
«Буффон» официально покинул «ПСЖ»
Напомним, что Буффон перешел в ПСЖ из Ювентуса в июле 2018 года в качестве свободного агента.
Обновлено в 11:53
Общество
Четверть россиян ходят в магазин со своим пакетом
Около 25% россиян признались в повторном использовании пластиковых пакетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 10:57
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Общество
Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку
Обновлено вчера в 07:16
Общество
Определены самые грязные и чистые регионы России
Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51