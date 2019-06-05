Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»Lenta.ru вчера в 18:55

Ведущий Евгений Попов потребовал от Непогодина покинуть программу, однако тот показал неприличный жест и продолжил выкрикивать оскорбления в адрес жителей ДНР. После этого украинский эксперт ушел из студии.
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Скабеева объяснила изгнание украинского «негодяя» из студии «России 1»

Lenta.ru08:51

Скабеева объяснила, почему украинского эксперта выгнали из эфира «России 1»

РИА Новости07:34

Украинец Непогодин заявил, что его «оболгали», изгнав с телеканала «Россия 1»

ФАН03:34

Скабеева перешла на ответные оскорбления гостя, показавшего средний палец Донбассу

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Изгнанный Скабеевой с «России 1» украинец: меня оболгали

Газета.Ru05:05

Неприличный жест украинского «эксперта» возмутил ведущих ток-шоу

REGNUM02:27

Украинского эксперта «с концами» выгнали из «60 минут»

Вести.Ruвчера в 15:15
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Политика

«Росатом» подписал контракт с Китаем на сооружение двух блоков АЭС

"Росатом" и Китайская государственная корпорация ядерной промышленности подписали контракт на сооружение энергоблоков №3 и №4 АЭС "Сюйдапу", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Обновлено в 11:21
Происшествия

В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 10:54
Общество

Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Происшествия

СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье

Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Общество

На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела

Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
Шоу-бизнес

«Коленки не той формы»: Подруга объяснила проблемы Губина

Обновлено в 08:47
Общество

Директор турбазы извинился перед не попавшими на отдых детьми с ВИЧ

В Нижнем Новгороде директор спортивной деревни Новинки Алексей Шарков извинился перед детьми с ВИЧ, которых не пустили на отдых.
Обновлено в 07:20
Авто

«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
Обновлено в 05:41
Футбол

УЕФА оштрафовал девушку, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Обновлено в 05:22
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа избавляется от женщин старше 50 лет.
Обновлено в 10:31
Армия и оружие

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море

По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.
Обновлено в 03:29
Происшествия

В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины

Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

В зависимости от комплектации Haval F7 российской сборки предлагается с одним из двух бензиновых двигателей: 1,5- или 2,0-литровой «турбочетверкой» мощностью 150 и 190 л.с. соответственно.
Обновлено в 05:00
Общество

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии

Обновлено в 11:25
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Общество

В работе Mail.ru произошел сбой

Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе почтового сервиса Mail.ru, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.
Обновлено в 11:10
Политика

Дипломаты ЕС одобрили продление санкций против России по Крыму

Дипломаты Европейского Союза одобрили продление санкций против России по Крыму. Об этом со ссылкой на агентство Bloomberg сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:19
Футбол

В ФК «Ростов» назначен новый генеральный директор

Генеральным директором футбольного клуба «Ростов» назначен Вадим Рыбаков, сообщил «Чемпионат-Ростов» со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 06:26
Здоровье

Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении

Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Шоу-бизнес

Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями

Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл.
Обновлено в 11:15
Футбол

О трансфере Азара в «Реал» будет объявлено в ближайшие часы

Как сообщает шоу El Chiringuito TV, о трансфере Азара будет объявлено в ближайшие несколько часов.
Обновлено в 09:41
Авто

Audi показала новый внедорожный универсал A6 Allroad

Компания Audi представила вседорожный универсал A6 Allroad нового поколения.
Обновлено в 03:44
Происшествия

Начальнику центра ЦНИИмаша предъявили обвинение в госизмене

Начальнику Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Роману Ковалеву предъявили обвинение в госизмене, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Лефортовского суда Москвы Ксению Первовласенко.
Обновлено в 11:17
Футбол

«Буффон» официально покинул «ПСЖ»

Напомним, что Буффон перешел в ПСЖ из Ювентуса в июле 2018 года в качестве свободного агента.
Обновлено в 11:53
Общество

Четверть россиян ходят в магазин со своим пакетом

Около 25% россиян признались в повторном использовании пластиковых пакетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Обновлено в 10:57
Политика

Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине

Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Общество

Роскачество обнаружило в пакетиках черного чая кишечную палочку

Обновлено вчера в 07:16
Общество

Определены самые грязные и чистые регионы России

Самыми чистыми регионами России по итогам весны этого года стали Тамбовская область, Алтайский край, Республика Алтай и Белгородская область и Москва.
Обновлено в 05:51
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