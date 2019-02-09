Политика

Украинское посольство потребовало исправить статью Times о ДонбассеРИА Новости 07:40

"Исправьте статью немедленно!" — говорится в заявлении посольства Украины в Twitter. Редакция издания отреагировала на возмущение дипломатов, поменяв формулировку "гражданская война" на "конфликт на Украине". При этом в Times проигнорировали дальнейшие комментарии посольства.
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Украинское посольство потребовало исправить статью The Times о Донбассе

Life.ru09:21

Статью в британской Times исправили по требованию Киева

Взгляд.ру09:14

Статья The Times о событиях в Донбассе вызвала гнев дипломатов Украины

РЕН ТВ00:11

Украинское посольство потребовало исправить статью Times о Донбассе

РИА Новости07:40

Британские журналисты привели в ярость украинских дипломатов

Телеканал 360°02:25

Украинские дипломаты возмутились статьей The Times о Донбассе

Газета.Ru09:43

Статья The Times о событиях в Донбассе разгневала украинских дипломатов

Известиявчера в 23:14
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Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено в 02:29
Культура

Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить

Создатель проекта "Ласковый май", продюсер и певец Андрей Разин заподозрил, что рэпера Децла, внезапно скончавшегося 3 февраля после выступления в Ижевске, с которым он знаком с детства, могли отравить.
Обновлено в 07:07
Общество

На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей

На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево

Обновлено в 08:57
Происшествия

Срок задержания аспиранта МГУ Азата Мифтахова продлили на 72 часа

Головинский районный суд Москвы пролил на 72 часа срок задержания аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова, подозреваемого по делу о поджоге офиса «Единой России» в январе 2018 года, передает корреспондент «Медиазоны» из зала суда.
Обновлено в 08:53
Происшествия

В Париже акция «жёлтых жилетов» переросла в беспорядки

Во Франции проходит 13-я общенациональная акция протеста «жёлтых жилетов».
Обновлено в 08:52
Политика

Порошенко скрыл от ЦИК судно и земельный участок

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в ходе проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений.
Обновлено в 07:45
Общество

Глава Петербурга взял лопату и вывел чиновников на улицы

Обновлено в 08:42
Происшествия

В Киеве около 40 человек попытались штурмовать управление полиции

Обновлено в 10:32
Армия и оружие

Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су

Стокгольм создал истребитель Saab Gripen E, который способен "уничтожить" российские военные самолеты серии "Су" - заявил командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон на предпродажной презентации истребителя в Финляндии.
Обновлено в 04:31
Общество

Немцы смели весь товар в российском магазине в Германии

Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Новейший российский «летающий радар» совершил испытательный полет

Новейший российский самолет дальнего радиолокационного дозора А-100, прозванный журналистами «летающим радаром», совершил первый полет в рамках этапа предварительных летных испытаний.
Обновлено в 10:41
Политика

В МИД назвали условие транзита газа через Украину

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Авто

Составлен ТОП-5 доступных внедорожников для охоты и рыбалки

Обновлено в 00:00
Происшествия

Отец и 4-летняя дочь погибли в провалившейся в полынью машине

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Обновлено в 09:16
Гаджеты

Осенью выйдут три новых iPhone по старым ценам

Американская компания-производитель гаджетов Apple планирует выпустить новые iPhone осенью 2019 года - при этом стоимость гаджетов останется такой же, как у предшественников, сообщает Федеральное агентство новостей.
Обновлено в 10:32
Общество

«Марсианская» песчаная буря на юге Австралии попала на видео

В Сети появилось видео песчаной бури на юго-востоке Австралии, окрасившую местность в красноватый цвет.
Обновлено в 09:18
Политика

Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.
Обновлено в 02:23
Армия и оружие

Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России

Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Политика

Шведский журналист объяснил, почему Украина виновата в керченском инциденте

Журналист Стефан Линдгрен детально разобрал юридические аспекты инцидента в Керченском проливе для шведского издания Nyhetsbanken и пришел к выводу, что действия России были полностью легитимны.
Обновлено в 07:51
Спорт

Российские биатлонистки стали 10-ми в эстафете на этапе Кубка мира

Ранее в мужской эстафете 4х7,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону российская команда заняла третье место.
Обновлено вчера в 19:05
Авто

Стартовали продажи многопедальных Lada Granta

Российский автогигант «АвтоВАЗ» приступил к приему предзаказов на учебную модификацию четырехдверной Lada Granta.
Обновлено вчера в 10:24
Общество

Триста волонтеров устроили в центре города цифровой флешмоб

Напомним, с 11 февраля в Ульяновской области и ещё шести субъектах России прекратится аналоговое вещание федеральных телеканалов.
Обновлено в 06:41
Общество

В Сиэтле отменили 200 авиарейсов на фоне сильного снегопада

Обновлено в 07:15
Музыка

Сергей Лазарев рассказал о своих шансах на «Евровидение-2019»

На сегодняшний день уже известны результаты отбора артистов на «Евровидение – 2019», участником которого стал Сергей Лазарев.
Обновлено в 10:48
Происшествия

Выросло число пострадавших при конфликте в колонии в Самаре

Обновлено в 04:39
Общество

Орнитолог рассказал о миролюбии московских синиц

Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин заявил, что столичные синицы, в отличие от европейских, не агрессивны и ведут себя традиционно и миролюбиво, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 03:16
Авто

Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка

Эксперты портала speedme.ru изучили рынок автомобилей и представили пятерку лучших моделей, которые заинтересуют автолюбителей.
Обновлено в 04:58
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Названы пять простых способов оздоровить кишечник

Обновлено в 04:05
Происшествия

СБУ возбудила дело из-за недостачи ценностей в Киево-Печерской лавре

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.
Обновлено в 05:15
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