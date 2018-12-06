Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому пограничникам страны разрешено стрелять без предупреждения и на поражение в случае вторжения на территорию страны или нападения на корабли.

Армия и оружие Армия и оружие США не рассматривают военный ответ на инцидент в Керченском проливе США не обсуждают вариант военного ответа на инцидент в Керченском проливе, где российские пограничники задержали украинские суда за нарушение госграницы, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд на дискуссионной площадке газеты Washington Post.

Армия и оружие Армия и оружие В Минобороны рассказали об активности иностранной разведки за неделю За прошедшую неделю 15 летательных аппаратов иностранных государств вели разведку вблизи границ России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Армия и оружие Армия и оружие National Interest назвал создание общеевропейской армии «катастрофой» Американское аналитическое издание The National Interest, специализирующееся на военно-политической тематике, оценило идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.

Армия и оружие Армия и оружие Эсминец ВМС США демонстративно прошел около базы ВМФ РФ Ракетный эсминец ВМС США "Маккэмпбелл" демонстративно прошел мимо залива Петра Великого рядом с Владивостоком и где находится главная база ВМФ России в Тихом океане.

Армия и оружие Армия и оружие Украина перебрасывает десантные войска к границам с Россией Подразделения десантно-штурмовых войск Украины и технику передислоцируют на наиболее опасные направления, для того, чтобы в случае чего, немедленно остановить врага.

Армия и оружие Армия и оружие С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров

Армия и оружие Армия и оружие ООН подтвердила наличие тоннелей на ливано-израильской границе Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ) подтвердили наличие тоннеля на границе Ливана и Израиля.

Армия и оружие Армия и оружие Су-57 получит новую гиперзвуковую ракету В настоящее время в Воздушно-космических силах РФ несут опытное боевое дежурство истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Армия и оружие Армия и оружие В Севастополь направлен новый корабль с «Калибрами» на борту Новейший малый ракетный корабль (МРК) «Орехово-Зуево» осуществляет переход в Севастополь из Новороссийска, где прошёл последние государственные испытания.

Армия и оружие Армия и оружие Британия выделит ещё £400 млн на атомные подлодки Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.

Армия и оружие Армия и оружие Маневры стоящих на вооружении Т-34 показали на видео На телевидении вышла передача про состоящие на вооружении в Лаосе советские танки Т-34-85.

Армия и оружие Армия и оружие «Калашников» представил арктический беспилотник Пресс-служба концерна «Калашников» сообщает, что в рамках VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» состоялась презентация нового беспилотного авиационного комплекса ZALA Arctic, который сможет работать в тяжелых условиях Крайнего Севера.

Армия и оружие Армия и оружие Возле Калининграда может появиться военная база США

Армия и оружие Армия и оружие Бронемобиль «Тигр-2» получил новейшее оснащение Многообещающий бронемобиль «Тигр-2» будет оснащен усиленной броней и новейшими агрегатами, об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на деректора «Военно-промышленной компании» Александра Красовицкого.