Армия и оружие

Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения
Коммерсантъ
08:54

Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому пограничникам страны разрешено стрелять без предупреждения и на поражение в случае вторжения на территорию страны или нападения на корабли.
Коммерсантъ08:54

Подробнее о событии

Украинским пограничникам разрешили убивать россиян молча

Московский Комсомолец12:35

В России отреагировали на украинский закон о пограничниках

РИА Новости12:37

Пограничникам на Украине разрешили стрелять без предупреждения

Газета.Ru10:54

Эксперт оценил идею Верховной рады разрешить морской охране стрелять без предупреждения

RT на русском10:11

Морской охране Украины разрешили стрелять без предупреждения

Lenta.ru08:09

В Раде одобрили стрельбу без предупреждения при атаках на корабли Украины

РБК08:00

Киев расширил свое присутствие в Черном море и разрешил кораблям открывать огонь на поражение

URA.Ru07:18
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:19, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России

Американский эсминец McCampbell находился в 100 км от российских территориальных вод в Японском море и пытался уйти от российского сопровождения, сообщил в четверг, 6 декабря, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие

Украина перебрасывает десантные войска к границам с Россией

Подразделения десантно-штурмовых войск Украины и технику передислоцируют на наиболее опасные направления, для того, чтобы в случае чего, немедленно остановить врага.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие

Шойгу надеется на продолжение сотрудничества с Венесуэлой

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил надежду, что практика перелётов российской боевой авиации на аэродромы Венесуэлы продолжится, а корабли ВМФ будут заходить в порты этой страны.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие

Украинский закон о пограничниках в Совфеде назвали провокационным

Сегодня Рада разрешила пограничникам стрелять без предупреждения и на поражение при вторжении на территорию Украины или нападении на украинские корабли.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Су-57 получит новую гиперзвуковую ракету

В настоящее время в Воздушно-космических силах РФ несут опытное боевое дежурство истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Обновлено в 09:48
Армия и оружие

«Полная катастрофа»: NI оценил идею создания общеевропейской армии

Идея создания единой общеевропейской армии, которую ранее выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон, вызывает серьезные вопросы, пишет The National Interest.
Обновлено в 13:08
Армия и оружие

С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров

Обновлено в 09:51
Армия и оружие

Британия выделит ещё £400 млн на атомные подлодки

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие

В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море

Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

В Севастополь перейдет малый ракетный корабль «Орехово-Зуево»

Новый малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» начал переход из Новороссийска в Севастополь.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

США может разместить военную базу возле Калининграда

Обновлено в 12:46
Армия и оружие

Маневры стоящих на вооружении Т-34 показали на видео

На телевидении вышла передача про состоящие на вооружении в Лаосе советские танки Т-34-85.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

«Калашников» представил арктический беспилотник

Пресс-служба концерна «Калашников» сообщает, что в рамках VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» состоялась презентация нового беспилотного авиационного комплекса ZALA Arctic, который сможет работать в тяжелых условиях Крайнего Севера.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Бронемобиль «Тигр-2» получил новейшее оснащение

Многообещающий бронемобиль «Тигр-2» будет оснащен усиленной броней и новейшими агрегатами, об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на деректора «Военно-промышленной компании» Александра Красовицкого.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие

В ООН подтвердили, что химоружие в Сирии не производится

Эксперты ООН подтвердили, что на территории Сирии химическое оружие не производится.
Обновлено в 11:41
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