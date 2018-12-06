Армия и оружие
Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения
Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупрежденияГазета.Ru07:31
Верховная рада Украины приняла закон, который дает право пограничникам стрелять на поражение и без предупреждения при вторжении на территорию страны, передает РИА "Новости". Также в законе оговаривается право войск пограничной службы открывать огонь в случае нападения на корабли и суда страны.
Газета.Ru07:31
Оценить
550 человек отреагировали
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи берегов России
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
СМИ назвали главную причину слабости общеевропейской армии
Европейский союз является скорее экономическим блоком, чем истинными соединёнными штатами Европы, а Брексит Британии и растущие популистские движения в Италии и других странах не сулят ничего хорошего для континентальной интеграции.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие
Порошенко перебросил украинских десантников на границу с Россией
Как отмечается, в части состоялась загрузка имущества воинских подразделений и техники Десантно-штурмовых войск (бывшие Высокомобильные десантные войска) в самолеты для переброски на самые опасные направления по всей линии российско-украинской границы в рамках выполнения задач, определенных военным положением.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Венесуэла хочет модернизировать поставленное из России вооружение
Венесуэла заинтересована в модернизации поставленных из РФ наземных и воздушных систем, сообщил глава Минобороны республики Владимир Падрино Лопес в ходе переговоров со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.
Обновлено в 12:48
Армия и оружие
Украинский закон о пограничниках в Совфеде назвали провокационным
Сегодня Рада разрешила пограничникам стрелять без предупреждения и на поражение при вторжении на территорию Украины или нападении на украинские корабли.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие
Су-57 получит новую гиперзвуковую ракету
В настоящее время в Воздушно-космических силах РФ несут опытное боевое дежурство истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Обновлено в 09:48
Армия и оружие
С начала текущего года войска ВВО пополнили более 1.5 тысяч офицеров
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море
Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В Севастополь перейдет малый ракетный корабль «Орехово-Зуево»
Новый малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» начал переход из Новороссийска в Севастополь.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Под Калининградом появится база Пентагона
Обновлено в 14:30
Армия и оружие
Британия выделит ещё £400 млн на атомные подлодки
Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о выделении дополнительных £400 млн на программу модернизации атомного подводного флота Dreadnought.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Маневры стоящих на вооружении Т-34 показали на видео
На телевидении вышла передача про состоящие на вооружении в Лаосе советские танки Т-34-85.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
«Калашников» представил арктический беспилотник
Пресс-служба концерна «Калашников» сообщает, что в рамках VIII Международного форума «Арктика: настоящее и будущее» состоялась презентация нового беспилотного авиационного комплекса ZALA Arctic, который сможет работать в тяжелых условиях Крайнего Севера.
Обновлено в 11:52
Армия и оружие
Бронемобиль «Тигр-2» получил новейшее оснащение
Многообещающий бронемобиль «Тигр-2» будет оснащен усиленной броней и новейшими агрегатами, об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на деректора «Военно-промышленной компании» Александра Красовицкого.
Обновлено в 12:58
Армия и оружие
КНДР построила новую ракетную базу
Американский телеканал CNN утверждает, что КНДР якобы построила на севере страны новую ракетную базу.
Обновлено в 13:25