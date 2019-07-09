Политика

Украинским морякам предъявили окончательные обвиненияКоммерсантъ 13:22

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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Украинским морякам, арестованным после конфликта в Керченском проливе, предъявлено окончательное обвинение

Эхо Москвы19:05

ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным украинским морякам

Интерфакс14:50

Окончательное обвинение предъявлено украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

ТАСС12:52

Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

Коммерсантъ13:22

Адвокат: следствие завершило расследование дела украинских моряков

RT на русском13:06

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков

РИА Новости12:56

Адвокат: задержанным в Керченском проливе украинским морякам предъявили окончательное обвинение

Дождь14:04
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В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»

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Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии

Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
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Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона

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Путин назвал Порошенко инициатором инцидента в Керченском проливе

В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы

Обновлено в 16:58
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На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка

Обновлено в 22:04
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В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»

Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
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В Улан-Удэ столкнулись два автобуса с пассажирами

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Появились первые фото обновленного Lada Largus

Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов

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Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет

Обновлено в 10:27
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Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян

Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
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Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей

Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.
Обновлено в 22:45
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Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина

Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
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Армия и оружие

Показано видео с рисующим танком

Появилось видео с демонстрацией мастерства танкового экипажа на одном из полигонов во время проведения военно-технического форума.
Обновлено в 22:57
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В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе

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Речь идет о четырех участках в Москве и Петербурге, а также о заброшенном пионерлагере в Подмосковье.
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Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес

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В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

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Антонов призвал США поддержать усилия РФ по борьбе с неонацизмом

Дипломат отметил, что Россия каждый год представляет в ООН резолюцию против прославления нацизма, но США и Украина все время голосуют против.
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