Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвиненияКоммерсантъ 13:22
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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Происшествия
В Новом Девяткино забил грязевой «фонтан»
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Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
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Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
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Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
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На самом крупном трубопроводе Перу произошел разлив нефти
В Перу неизвестные повредили самый крупный трубопровод Norperuano, в результате чего произошел разлив нефти.
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В новый документальный фильм американского режиссера Оливера Стоуна «В борьбе за Украину» вошло его очередное интервью с президентом России Владимиром Путиным.
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Обновлено в 16:58
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На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
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Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
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Обновлено в 15:16
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено вчера в 04:03
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Поправки, уже принятые в первом чтении, не учитывают специфику различных финансовых инструментов и вместо защиты инвесторов создают для них необоснованные барьеры и увеличивают издержки работающих на финансовом рынке компаний, считают банкиры и брокеры, предлагая депутатам ряд поправок к законопроекту ко второму чтению.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Лагерь в Приморье временно закрыли из-за отравления детей
Летний лагерь в Лазовском районе Приморского края временно закрыли после отравления отдыхавших в нем детей.
Обновлено в 22:45
Политика
Как мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.
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Армия и оружие
Показано видео с рисующим танком
Появилось видео с демонстрацией мастерства танкового экипажа на одном из полигонов во время проведения военно-технического форума.
Обновлено в 22:57
Политика
Парад на День независимости США стоил Пентагону $1,2 млн
Министерство обороны США потратило на празднование Дня независимости Соединенных Штатов $1,2 млн, передает телеканал CBS со ссылкой на источник в Пентагоне.
Обновлено в 21:40
Общество
В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе
9 июля руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде во второй половине июля.
Обновлено в 22:30
Политика
Трамп поздравил Мицотакиса с назначением на должность премьера Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис провёл во вторник вечером телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, сообщило Афинское агентство новостей АМНА.
Обновлено в 20:46
Происшествия
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Экономика
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Речь идет о четырех участках в Москве и Петербурге, а также о заброшенном пионерлагере в Подмосковье.
Обновлено в 20:07
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На Сахалине стартовал конкурс на лучшее IT-решение в сфере спорта и туризма
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Обновлено в 22:12
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Болельщики «Реала» заметили у Азара избыточный вес
Обновлено в 23:13
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В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
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Политика
Антонов призвал США поддержать усилия РФ по борьбе с неонацизмом
Дипломат отметил, что Россия каждый год представляет в ООН резолюцию против прославления нацизма, но США и Украина все время голосуют против.
Обновлено в 22:46