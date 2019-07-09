Политика

ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным украинским морякамИнтерфакс вчера в 14:50

Следственное управление ФСБ предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" координатор команды защиты военных, адвокат Николай Полозов.
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Украинским морякам, арестованным после конфликта в Керченском проливе, предъявлено окончательное обвинение

Эхо Москвы00:03

ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным украинским морякам

Интерфаксвчера в 14:50

ФСБ завершила расследование дела украинских моряков

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Украинским морякам предъявили окончательные обвинения

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Адвокат: следствие завершило расследование дела украинских моряков

RT на русскомвчера в 13:06

Адвокат: задержанным в Керченском проливе украинским морякам предъявили окончательное обвинение

Дождьвчера в 14:04

Окончательное обвинение предъявлено украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

ТАССвчера в 12:52
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