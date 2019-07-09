Политика
ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным украинским морякамИнтерфакс вчера в 14:50
Следственное управление ФСБ предъявило окончательное обвинение всем 24 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе осенью 2018 года. Об этом сообщил "Интерфаксу" координатор команды защиты военных, адвокат Николай Полозов.
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Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Экономика
Брокеры оценили потери от ограничений на биржевые инвестиции россиян
Нововведения создадут для них «препятствия и ограничения», пишут в совместном письме в Госдуму крупнейшие игроки рынка брокерских услуг (есть у РБК, его подлинность подтвердили четыре профучастника).
Обновлено вчера в 17:00
Кино
Приключенческий фильм «Король Лев» покажут в кинотеатре «Березка» 18 июля
Начало в 12:10 и 16:40
Обновлено вчера в 03:35
Кино
Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Познер высказался после оскорблений Габунии в адрес Путина
Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал грубые высказывания грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 18:59
Музыка
Украина запретила выступавшим в России детям участвовать в Евровидении
Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила принимать участие в музыкальном конкурсе «Детское Евровидение» юным конкурсантам, которые выступали в России после 1 января 2014 года.
Обновлено в 00:12
Общество
Не менее 63 тысяч человек пострадали от наводнений в Индии
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика
Дешевого жилья в Екатеринбурге стало меньше с начала года на 4%
Доступного жилья для населения в Екатеринбурге стало гораздо меньше, составлен рейтинг районов, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:18
Политика
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Политика
Владимир Путин вылетел в Екатеринбург
Президент России Владимир Путин вылетел в Екатеринбург. Борт первого лица отправился в уральскую столицу в четвертом часу дня.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
В лагере Приморья отравилась половина детей
Следственный комитет начал проверку обстоятельств отравления 67 детей в детском лагере "Юный рыбак" поселка Преображение в Приморском крае.
Обновлено вчера в 11:54
Кино
Спин-офф фильма «Большой Лебовски» выйдет в прокат в 2020 году
Режиссером стал Джон Туртурро, сыгравший роль Хесуса Фильм "Броски Хесуса" (The Jesus Rolls) о персонаже картины 1998 года "Большой Лебовски" Хесусе Кинтане выйдет в прокат в начале 2020 года, пишет Variety.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Грузинские депутаты решили приехать в Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» решили в ближайшее время прибыть с визитом в Москву.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Лавров прокомментировал предложение Зеленского о новом формате встречи
Новые предложения по урегулированию текущей обстановки на Украине имеют право на существование.
Обновлено вчера в 08:19
Армия и оружие
В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Обновлено вчера в 22:21
Кино
Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Кубрика
Обновлено вчера в 15:18
Армия и оружие
Британский самолёт-разведчик замечен над Крымом
Британский самолёт-разведчик опять заметили над побережьем Крымского полуострова. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Обновлено вчера в 04:23
Общество
Россиян могут перевести на электронные паспорта в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может состояться в 2022 году, однако окончательное решение пока не принято, заявил вице-премьер Максим Акимов, курирующий среди прочего сферу развития цифровой экономики.
Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Рита Дакота начала ремонт в квартире, купленной с Владом Соколовским
Певица начала приводить в порядок квартиру, которую они с Владом Соколовским приобретали в ипотеку, еще будучи в браке.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
Саакашвили отрицает, что сломал руку пенсионерке
Инцидент произошел у здания суда, где слушали дело о продаже одного из заводов в Одессе, напоминает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 00:28
Шоу-бизнес
Анджелину Джоли засняли в нижнем белье на балконе в Париже
На днях Анджелина Джоли потрясла жителей Парижа, появившись на балконе в одном нижнем белье — точнее, в шелковой комбинации.
Обновлено вчера в 07:30
Шоу-бизнес
Вера Брежнева показала редкое видео с детьми Александра Цекало
Вера Брежнева в честь Дня семьи и верности показала редкое видео, на котором запечатлены дети Александра Цекало.
Обновлено в 02:01
Космос
США отправят на МКС принтер для печати человеческих тканей
Обновлено вчера в 07:46
Энергетика
«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
Компании хотят связать их нефтепроводом и построить за счет государства порт, из которого будет отправляться Северным морским путем до 100 млн т нефти в год, говорят несколько собеседников «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:48
Политика
Турция задействует С-400 в случае нападения — Эрдоган
В случае нападения на Турцию Анкара намерена задействовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) ПВО С-400.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
Обновлено вчера в 22:30