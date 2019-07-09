Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвиненияКоммерсантъ 13:22
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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Политика
Уральская студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Обновлено в 13:22
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия
Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы
Обновлено в 15:59
Происшествия
Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Путин прокомментировал введение санкций в отношении Грузии
"Что касается различного рода санкций в отношении Грузии, я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу", - заявил глава государства.
Обновлено в 08:47
Происшествия
Замначальника отдела Ростехнадзора арестован по делу о взятке
О затруднениях стало известно заместителю начальника отдела Ростехнадзора, и он предложил директору и фактическому руководителю проектной организации выступить посредниками в получении им взятки.
Обновлено в 14:26
Политика
Стала известна реакция матери журналиста «Рустави 2» на его выходку
Член «Союза грузин России» Игорь Гвритишвили рассказал о реакции матери ведущего телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии на его скандальную выходку с оскорблением президента России Владимира Путина в прямом эфире.
Обновлено в 17:09
Здоровье
Санавиация Татарстана закупит «Ансат» на средства нацпроекта
Напомним, что производимые на Казанском вертолетном заводе "Ансаты" и Ми-8 передаются национальной службе санитарной авиации в рамках проекта "Ростеха" (в который входит концерн "Вертолеты России").
Обновлено в 04:28
Экономика
Назван самый частый способ кражи денег с банковских карт россиян
Чаще всего мошенники используют приемы социальной инженерии, а не пробелы в защите гаджетов, чтобы красть деньги с банковских карт россиян, пишут "Известия" со ссылкой на данные аналитиков.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Политика
Порошенко увидел угрозу Украине в русской речи президента
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что государственный язык является фактором национальной безопасности, пока действующий глава государства Владимир Зеленский разговаривает по-русски, стране угрожает опасность.
Обновлено в 15:39
Футбол
Кикнадзе: «Локомотив» не готов повторить Гилерме предложение другого клуба из Москвы
Обновлено в 16:58
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Общество
Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году
Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.
Обновлено в 13:34
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Происшествия
В Ульяновске загорелось здание правительства
В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.
Обновлено в 15:11
Политика
Порошенко раскритиковал Зеленского за отмену парада
Обновлено в 15:46
Происшествия
В офисе «Красного и Белого» проходят обыски
В декабре 2018 года в офисах «Красного&Белого» в Челябинске и Москве проводились обыски из-за подозрений в реализации контрафактной продукции.
Обновлено в 08:56
Технологии
Мобильное приложение ЦБ поможет определить подлинность банкнот
Новая версия приложения «Банкноты Банка России» может определить ряд признаков подлинности купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.
Обновлено в 10:59
Происшествия
У детей из семьи избитой ингушской девочки нашли нарушения в развитии
В прошлую пятницу, 5 июля, власти города решили изъять двух детей из семьи, где семилетняя девочка получила множество серьёзных травм.
Обновлено в 12:00
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 15:57
Религия
На Валааме прошло заседание Священного Синода
Сегодня на Валааме прошло заседание Священного Синода Русской Православной Церкви. Его провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Политика
Иванов: Россия опоздала с «мусорной реформой» на 40 лет
Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.
Обновлено в 14:58
Политика
Габунию и гендиректора «Рустави 2» назвали «сексуальными партнерами»
Телеведущий Георгий Габуния, который позволил себе ругань в адрес российского руководства в прямом эфире «Рустави 2», – гей, его половой партнер – гендиректор канала Ника Гварамия, заявил главред грузинского информагентства «Грузинформ» Арно Хидирбегишвили со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 07:47