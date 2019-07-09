Политика

Украинским морякам предъявили окончательные обвиненияКоммерсантъ 13:22

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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ФСБ завершила расследование дела украинских моряков

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Интерфакс14:50

Окончательное обвинение предъявлено украинским морякам, задержанным в Керченском проливе

ТАСС12:52
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