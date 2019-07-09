Политика

Украинским морякам предъявили окончательные обвиненияКоммерсантъ вчера в 13:22

Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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Украинским морякам, арестованным после конфликта в Керченском проливе, предъявлено окончательное обвинение

Эхо Москвы00:03

ФСБ предъявила окончательное обвинение задержанным украинским морякам

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Адвокат: задержанным в Керченском проливе украинским морякам предъявили окончательное обвинение

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РИА Новостивчера в 12:56

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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 00:58, Вашингтон
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