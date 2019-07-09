Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвиненияКоммерсантъ вчера в 13:22
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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Политика
Путин выступил против санкций в отношении Грузии
Российский лидер Владимир Путин, комментируя возможность введения санкций в отношении Грузии, заявил, что не считает это необходимым из уважения к грузинскому народу.
Обновлено вчера в 08:38
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Музыка
Выступавшим в РФ детям запретили представлять Украину на «Евровидении»
Maruv, которая победила в нацотборе Евровидения-2019, но ехать туда отказалась из-за неприемлемых условий контракта, уже подвергалась критике со стороны подписчиков за гастроли в России.
Обновлено в 00:42
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
По информации портала, политик попытался устроить в здании суда беспорядки, во время которых он ударил пенсионерку и сломал ей руку.
Обновлено вчера в 21:14
Общество
Олег Кожемяко все, что нажил в квартире, оставил Валерию Лимаренко
Напомним, Олег Кожемяко покинул Сахалин в сентябре прошлого года и променял область на Приморский край.
Обновлено вчера в 22:20
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук поучаствовала в «Форте Боярд»
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 21:03
Космос
Американские астронавты рассказали о заражении Земли лунными микробами
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Посол РФ призвал США поддержать борьбу с прославлением нацизма
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты должны поддержать российскую позицию, направленную на борьбу с пропагандой нацизма.
Обновлено вчера в 23:42
Футбол
РПЛ представила новый чемпионский кубок и медали
РПЛ представила новый кубок и медали, которые будут разыграны в стартующем сезоне.
Обновлено вчера в 13:40
Наука
Ученые рассказали о новом способе похудения для полных людей
Американские исследователи нашли новый способ, как худеть по-другому.
Обновлено в 00:27
Кино
Мэрилин Мэнсон сыграет в сериале «Противостояние» по Стивену Кингу
Певец и мастер эпатажа Мэрилин Мэнсон сообщил своим поклонникам о том, что он примкнул к актерскому составу сериала "Противостояние" канала CBS, передает портал Звуки.
Обновлено вчера в 04:21
Экономика
Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено вчера в 05:36
Происшествия
Лагерь в Приморье, где госпитализировали детей, временно закрыли
Летний лагерь в Лазовском районе Приморья, где детей госпитализировали с кишечной инфекцией, временно закрыли, там выявлены нарушения, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая
В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено вчера в 21:42
Шоу-бизнес
Сергея Захарова похоронили спустя три месяца после смерти
Поклонники были уверены, что последний покой артист найдет на знаменитом Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом: там покоятся все выдающиеся деятели Северной столицы.
Обновлено вчера в 12:52
Армия и оружие
Спецтехника Минобороны прибыла в Тулун Иркутской области
Обновлено вчера в 14:34
Политика
Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено вчера в 15:57
Авто
Компания Hyundai поделилась информацией о новом пикапе
Еще в 2015 году компания Hyundai презентовала миру концепт пикапа Santa Cruz. Однако серийная версия так и не была выпущена.
Обновлено в 00:21
Общество
Роструд объяснил, когда работнику могут отказать в отпуске
Есть исключительные ситуации, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске.
Обновлено вчера в 06:22
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе
В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Появились первые фото обновленного Lada Largus
Первые экземпляры обновленного Lada Largus уже начали сходить с конвейера B0 еще в конце февраля 2019 года, а вот Cross-модификацию начyут производить в течении недели.
Обновлено 08 июля в 04:03
Шоу-бизнес
«Не знаю, сколько мне осталось»: Хлебникова рассказала о своей болезни
Марина Хлебникова откровенно рассказала о своей жизни и планах на ближайшее будущее.
Обновлено вчера в 14:00
Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено вчера в 08:22
ЖКХ
В Норильске началось нашествие крыс из-за проблем с вывозом мусора
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Жители Грузии приветствовали решение Путина по санкциям
Жители Грузии оценили решение президента Владимира Путина, выступившего против введения антигрузинских санкций.
Обновлено вчера в 23:58
Экономика
Россияне стали экономить на лекарствах
По мнению гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян.
Обновлено вчера в 15:00