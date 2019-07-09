Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвиненияКоммерсантъ 13:22
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
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Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Обновлено в 10:27
Происшествия
В Папуа-Новой Гвинее не менее 16 человек погибли в ходе столкновений
По меньшей мере 16 человек, среди которых женщины и дети, погибли в ходе межплеменных столкновений в Папуа-Новой Гвинее, сообщает издание ABC.
Обновлено в 20:52
Авто
Полноприводный грузовик Садко Next получил ОТТС
«Группа ГАЗ» оформила Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новый полноприводный грузовик «Садко Next».
Обновлено в 04:04
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Общество
В Михайловском районе знают, как удержать в профессии молодого учителя
В Михайловском районе знают, как удержать в профессии молодого учителя: найти ему единомышленников и наставников.
Обновлено в 19:43
Политика
«Рустави 2» отказался увольнять оскорбившего Путина журналиста
Журналист «Рустави 2» Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина в прямом эфире, не будет уволен.
Обновлено в 04:04
Происшествия
Саакашвили подрался с оппонентами и сломал руку пенсионерке
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сломал руку пожилой жительнице Одессы. Об этом сообщает портал Odessit.ua.
Обновлено в 21:14
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»
В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Музыка
Ники Минаж отказалась от концерта в Саудовской Аравии
Известная американская исполнительница Ники Минаж отказалась от концерта в Саудовской Аравии.
Обновлено в 15:31
Происшествия
Суд арестовал почти €122 млн на банковских счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн, находящихся на банковских счетах бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве.
Обновлено в 20:01
Авто
В Австралии стартовало производство гиперкара Brabham BT62
Ранее ГЛАС рассказал о подорожание всего модельного ряда Ford. В среднем цены увеличились от 26 тыс до 90 тыс. руб.
Обновлено в 14:22
Шоу-бизнес
СМИ: у Максима Виторгана и Нино Нинидзе роман
Обновлено в 18:14
Наука
Моляры с тремя корнями достались жителям Азии от денисовцев
Обновлено в 05:50
Политика
Иванов: Россия опоздала с «мусорной реформой» на 40 лет
Спецпредставитель президента по вопросам экологии Сергей Иванов заявил, что Россия на 40 лет опоздала с реформой в сфере обращения с коммунальными отходами.
Обновлено в 14:58
Общество
Милонов предложил спецзнак для машин с беременными за рулём
Обновлено в 21:24
Происшествия
Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Приморье рассказали о состоянии госпитализированных из лагеря детей
Всех детей, госпитализированных с кишечной инфекцией из летнего лагеря в Приморье, выпишут в среду, 10 июля, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Обновлено в 20:58
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Общество
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Политика
Грузинские депутаты «Альянса патриотов» посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции парламента Грузии «Альянс патриотов» намерены посетить Москву в ближайшие дни, заявила лидер партии Ирма Инашвили.
Обновлено в 17:57
Происшествия
В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.
Обновлено в 10:26
Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
Обновлено в 16:42
Происшествия
На стройке в игорной зоне Приморья обрушилась бетонная плита
Якобы обрушилась опалубка под бетонную плиту, размером 15 х 15 метров. Почему - это предстоит выяснить независимым экспертам.
Обновлено в 18:41
Футбол
В «Марселе» подтвердили уход Марио Балотелли
Руководитель «Марселя» Жак-Анри Эйро подтвердил уход нападающего Марио Балотелли, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 21:53
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Политика
Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Общество
Росприроднадзор предложил создать центры реабилитации диких животных
Руководитель Росприродназдора Светлана Радионова полагает, что как минимум два центра реабилитации диких животных необходимо открыть в России.
Обновлено в 21:17