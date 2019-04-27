Политика

Украинских священников не пустили на службу в ИерусалимеLenta.ru вчера в 11:24

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня. Об этом сообщает портал «Вести».
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