Политика
Украинских священников не пустили на службу в ИерусалимеLenta.ru вчера в 11:24
Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня. Об этом сообщает портал «Вести».
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Представителям новой церкви Украины запретили служить на Пасху в Иерусалиме
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