Украинских священников не пустили на службу в ИерусалимеLenta.ru вчера в 11:24

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня. Об этом сообщает портал «Вести».

Украинских священников не пустили на службу в Иерусалиме

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