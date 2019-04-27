Политика

Украинских священников не пустили на службу в ИерусалимеLenta.ru вчера в 11:24

Представители Православной церкви Украины (ПЦУ) не смогли попасть на богослужение в храме Гроба Господня в Иерусалиме во время Пасхи и схождения Благодатного огня. Об этом сообщает портал «Вести».
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Представители новой церкви Украины проникли в храм Гроба Господня без разрешения

РЕН ТВвчера в 13:48

Представители новой Православной церкви Украины не были допущены к пасхальной службе в храме Гроба Господня

Эхо Москвывчера в 10:01

Священникам ПЦУ не выдали бейджи, чтобы пройти в храм Гроба Господня в Иерусалиме

BFM.ruвчера в 04:07

Священников ПЦУ не допустили к службе в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Взгляд.рувчера в 07:16

Иерусалим не допустил посланников ПЦУ к службе в храме Гроба Господня

Российская газетавчера в 06:55

СМИ: Иерусалим не допустил посланников ПЦУ к службе в храме Гроба Господня

ТАССвчера в 04:30

Представителям новой церкви Украины запретили служить на Пасху в Иерусалиме

Московский Комсомолецвчера в 07:31
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Музыка

Эрнст прокомментировал итоги голосования шоу «Голос. Дети»

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Техника может лишить связи боевые корабли, самолеты и штабы вероятного противника Россия взяла под контроль военную радиосвязь в Европе.
Обновлено вчера в 03:08
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Роспотребнадзор напомнил об опасности лихорадки Ласса в Нигерии

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Наука

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Учитель корейского языка в Оксфордском университете Янг-хэ Чи заявил, что инопланетяне живут среди людей длительное время, сообщают СМИ.
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Происшествия

Полиция США установила личность подозреваемого в стрельбе в синагоге

Сотрудники правоохранительных органов США установили личность подозреваемого в стрельбе в синагоге города Повэй в Калифорнии.
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Обновлено вчера в 13:59
Происшествия

Участник недели моды в Сан-Паулу умер после падения на подиуме

Модель, участвующая в неделе моды в Сан-Паулу, 26-летний Талес Соарес умер после того, как упал на подиуме во время показа.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Пожар на заводе «Красмаш» в Красноярске полностью потушен

Пожар на территории завода «Красмаш», который возник на красноярском предприятии в пятницу, полностью ликвидировали в воскресенье утром, передает ГУ МЧС по Красноярскому краю.
Обновлено в 01:02
Политика

СМИ нашли Зеленского в запретном для журналистов турецком отеле

Обновлено вчера в 12:00
Политика

В штабе Зеленского высказали отношение к российским артистам и фильмам

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире телеканала "112 Украина" сказал, что хотел бы видеть советское кино на украинском телевидении.
Обновлено вчера в 23:20
Хоккей

Три очка Панарина помогли «Коламбусу» обыграть «Бостон» в плей-офф НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинз» во втором матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сравнял счет в серии (1-1).
Обновлено в 01:02
Шоу-бизнес

Леонид Ярмольник об отношениях с Янковским: «Я больше всех с ним выпил»

Обновлено вчера в 15:30
Политика

Посольство хочет поставить памятник Церетели в Буэнос-Айресе

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов заявил, что памятник работы скульптора Зураба Церетели может появиться в сквере имени России в Буэнос-Айресе, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:51
Экономика

Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено вчера в 14:06
Баскетбол

«Торонто» победил «Филадельфию» в первом матче серии

«Торонто Рэпторс» на своей площадке принимал «Филадельфию Сиксерс» в первом матче серии второго раунда плей-офф Восточной конференции НБА.
Обновлено вчера в 22:52
Политика

Заявлено о резком снижении числа отправляемых в дисбаты

Средства массовой информации сообщают о существенном сокращении числа преступлений, совершаемых в России военнослужащими в отношении своих сослуживцев.
Обновлено в 01:20
Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
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Происшествия

Названа возможная причина пожара на складе «Магнита» под Воронежем

Пожар на складе в Воронежской области, принадлежащем крупнейшей в РФ розничной сети "Магнит", мог начаться с верхних этажей стеллажей, сообщил РИА Новости замглавы администрации Новоусманского района по строительству и ЖКХ Андрей Колыванов.
Обновлено в 00:11
Музыка

Юрий Лоза оценил музыкальные способности дочери Алсу

Юрий Лоза признался, что он против любых конкурсов среди детей, ибо это негативно влияет на их психику и мешает развитию их музыкальных талантов.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес

Ирина Понаровская назвала позором присуждение звания народного артиста

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Происшествия

Трупы членов семьи из пяти человек нашли в колодце в Уфе

Обновлено вчера в 05:37
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В Ростове при пожаре в многоэтажке погибли женщина и ребенок

Обновлено вчера в 14:37
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Действительно ли у этой экзопланеты размером с Нептун имеется спутник?

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Политика

Эксперты опасаются возникновения «второго Чернобыля» на Украине

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Opel возобновит выпуск автомобилей в России уже летом этого года

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Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
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Победитель президентских выборов на Украине Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с российской стороной.
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Лобода отреагировала на победу дочери Алсу в шоу «Голос. Дети»

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Примадонна подарила детям по «Золотой звезде Аллы Пугачёвой».
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