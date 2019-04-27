Политика
Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в ИерусалимеИзвестия 12:53
Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины. Патриарх Иерусалимский отказался принимать делегацию.
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Представителям новой церкви Украины запретили служить на Пасху в Иерусалиме
Московский Комсомолец07:31
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