Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в ИерусалимеИзвестия 12:53

Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины. Патриарх Иерусалимский отказался принимать делегацию.

Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме

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