Политика

Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в ИерусалимеИзвестия 12:53

Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины. Патриарх Иерусалимский отказался принимать делегацию.
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Представители новой церкви Украины проникли в храм Гроба Господня без разрешения

РЕН ТВ13:48

Представители новой Православной церкви Украины не были допущены к пасхальной службе в храме Гроба Господня

Эхо Москвы10:01

Священникам ПЦУ не выдали бейджи, чтобы пройти в храм Гроба Господня в Иерусалиме

BFM.ru04:07

Священников ПЦУ не допустили к службе в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Взгляд.ру07:16

Иерусалим не допустил посланников ПЦУ к службе в храме Гроба Господня

Российская газета06:55

СМИ: Иерусалим не допустил посланников ПЦУ к службе в храме Гроба Господня

ТАСС04:30

Представителям новой церкви Украины запретили служить на Пасху в Иерусалиме

Московский Комсомолец07:31
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Наука

Ученые рассказали, как выживает бактерия «смелый путешественник»

Обновлено 25 апреля в 05:37
Хоккей

«Даллас» сравнял счет в серии с «Сент-Луисом»

Хоккеисты «Сент-Луиса» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги уступили «Далласу».
Обновлено в 18:06
Футбол

«Спартак» планирует купить трёх игроков

"Спартак" намерен расстаться с рядом игроков и пригласить на их место трёх исполнителей.
Обновлено в 07:28
Религия

Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя

Президент России Владимир Путин по многолетней традиции принял участие в пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Обновлено в 19:55
Политика

Путин назвал темы возможной встречи с Зеленским

Президент России Владимир Путин не исключил возможной встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено в 07:13
Музыка

Шоу «Голос» проверяют после победы дочери Алсу

Как пишет Газета.ру, причины проверки неизвестны. Однако, многие зрители не верят в честность победы Микеллы.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

Звезда «Темной башни» Идрис Эльба женился

Актер Идрис Эльба, сыгравший в фильме "Темная башня", женился на своей возлюбленной сомалийской королеве красоты Сабрине Даур, передает Daily Mail.
Обновлено в 09:21
Политика

Зеленский прокомментировал слова Путина о паспортах для украинцев

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение России выдавать паспорта гражданам Украины по упрощенной схеме и заявил, что вряд ли многие украинцы этого захотят.
Обновлено в 17:00
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие

Какими возможностями обладает Новороссийская военно-морская база

Начальник Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) контр-адмирал Олег Шастов заявил, что работы по обустройству гавани будут завершены в 2020 году.
Обновлено в 18:30
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за атаку на Шри-Ланке 26 апреля

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за атаку, которая произошла на Шри-Ланке в пятницу, 26 апреля.
Обновлено в 19:14
Политика

Посол КНР: Британия должна принимать независимые решения при создании сети 5G

Китайский дипломат отметил, что "мир внимательно следит за тем, в каком направлении будет двигаться Великобритания после Brexit", призвав Лондон "принимать решения независимо, отталкиваясь от своих национальных интересов и в соответствии со своими потребностями в долгосрочной перспективе развития".
Обновлено в 18:50
Происшествия

Распределительный центр загорелся в Воронежской области

Обновлено в 19:36
Футбол

Динамо — Ахмат 0:0

Обновлено в 13:53
Происшествия

В Хабаровском крае разбился самолет Як-18

В Хабаровском крае разбился спортивный самолет Як-18.
Обновлено в 02:56
Политика

Умер экс-глава Хакасии Алексей Лебедь

Обновлено в 12:48
Политика

Профессор Стивен Уолт предсказал конец американской гегемонии

Профессор Гарвардского университета Стивен Уолт опубликовал на страницах Foreign Policy статью, в которой оспаривает тезис о мощи США.
Обновлено в 12:23
Шоу-бизнес

Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина

Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено в 09:36
Политика

Без транзита Украина останется и без газа, предупредил Путин

Очередные трехсторонние переговоры между Россией, Украиной и Европейским союзом по вопросу транзита газа через Украину в страны Европы пройдут в мае.
Обновлено в 09:34
Происшествия

Варвара Караулова вышла на свободу

Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Обновлено в 03:19
Экономика

Илон Маск будет согласовывать все твиты о Tesla

Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Обновлено в 14:06
Футбол

«Барселона» стала чемпионом Испании по футболу

«Барселона» победила «Леванте» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу и досрочно выиграла первенство.
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Игры

На тестовый сервер Dota Auto Chess добавили Io

Разработчики Dota Auto Chess добавили на тестовый сервер нового героя — Io.
Обновлено в 19:54
Футбол

«Лион» предложил Венгеру пост главного тренера

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться к работе на клубном уровне, сообщает L’Equipe.
Обновлено в 18:13
Происшествия

Неизвестный положил нож на школьную парту японского принца

Неизвестный мужчина проник в среднюю школу, где учится японский принц Хисахито, являющийся единственным внуком императора Акихито и императрицы Митико.
Обновлено в 04:01
Общество

СМИ: более 70 человек заболели в результате вспышки сальмонеллеза в Канаде

Свыше 70 человек заболели сальмонеллезом в шести регионах Канады, где отмечена вспышка этой кишечной инфекции.
Обновлено в 19:43
Армия и оружие

Самолет МС-21-300 совершил перелет из Иркутска в Ульяновск

«В Ульяновске самолет МС-21-300 будет окрашен по серийным технологиям, после чего перелетит на аэродром ЛИИ им. М.М. Громова "Раменское" (г. Жуковский, Московской области) для продолжения летных испытаний», — говорится в сообщении.
Обновлено в 09:16
Общество

Суд не удовлетворил просьбу Маска отклонить иск британского дайвера

Суд в Лос-Анджелесе не удовлетворил просьбу главы Tesla Илона Маска отклонить иск по делу о клевете, который был подан британским участником спасательной операции в Таиланде Верноном Уонсортом.
Обновлено в 15:28
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