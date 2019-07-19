с чего всё началось

Украинские националисты выразили возмущение недавним визитом российской ведущей Даны Борисовой в Киев, куда она приезжала на съемки телешоу «Пацанки» в качестве наставницы.

Политика Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.

Экономика Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.

Политика На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Украины Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Политика Премьер Косово подал в отставку Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17 Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".

Наука Ученые: Дефицит девочек в математике связан с их успехами в чтении Специалисты проанализировали данные об успеваемости больше 300 тысяч учеников школы и сделали вывод о том, что к 15 годам у подростков как мужского, так и женского пола почти одинаковые успехи в математике, в то же время, девочки значительно преуспевают в чтении, что дает им большее преимущество в гуманитарных предметах.

Космос Работа навигационной системы Galileo возобновлена Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.

Политика На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.

Происшествия Инну Чурикову перевели в реанимацию Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.

Игры Посетитель Comic Con записал геймплей Marvel’s Avengers: A-Day Посетитель Comic Con 2019 выложил запись геймплея Marvel’s Avengers: A-Day. Ему удалось записать почти 7 минут игры.

Общество Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые рейсы за рубеж Министерство транспорта РФ предложило наделить ФСБ правом отменять любые международные рейсы в случаях, угрожающих безопасности страны.

Происшествия В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.

Кино Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.

Происшествия В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч.3 ст.144 УК РФ).

Космос Украина ведет разработку собственного космолета В сообщении на сайте предприятия говорится, что космолет планируется использовать для многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения на Землю грузов и космонавтов.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Наука Wi-Fi сигнал негативно влияет на пищевое поведение пчел "Воздействие Wi-Fi сигнала в течение двадцати четырех часов привело к значительным последствиям — пищевая мотивация насекомых снизилась в 1.2 раза, а кратковременная память — в 1.6 раза", — рассказывают ученые, отмечая, что долговременная память насекомых, наоборот, улучшилась в 1.6 раза после облучения Wi-Fi сигналом.

Общество Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.

Происшествия Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.

Авто Nissan показал обновленный минивэн Serena Компания Nissan показала обновленный минивэн Serena пятой генерации, его дебют состоялся еще в 2016 году.

Политика На Украине проходят обыски в связанных с Порошенко компаниях Детективы НАБУ проводят обыски в двух компаниях, которые связывают с Петром Порошенко.