Политика
Украинских националистов возмутил визит Даны Борисовой в КиевИзвестия 12:01
Украинские националисты выразили возмущение недавним визитом российской ведущей Даны Борисовой в Киев, куда она приезжала на съемки телешоу «Пацанки» в качестве наставницы.
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с чего всё началось
Бывшая ведущая программы "Армейский магазин" выложила в "Инстаграме" фотографии с майдана и в посте рассказала о будущих съёмках, чем вызвала гнев украинских пользователей.Life.ru11:15
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Политика
Советники Зеленского заговорили о наступлении на Донбасс
Что касается советника президента Потураева, то в 2014 году он призывал к массовым публичным казням жителей Донбасса, не поддержавших государственный переворот.
Обновлено в 11:10
Экономика
Минфин опроверг возникновение ипотечного кризиса в России
Минфин считает безосновательными «рассуждения» об ипотечном кризисе в России, говорится в заявлении замминистра Алексея Моисеева, поступившем в распоряжение РБК.
Обновлено в 09:53
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено в 12:08
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено в 10:38
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Общество
С 1 августа неработающим пенсионерам повысят пенсии
Обновлено в 07:45
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:34
Наука
Ученые: Дефицит девочек в математике связан с их успехами в чтении
Специалисты проанализировали данные об успеваемости больше 300 тысяч учеников школы и сделали вывод о том, что к 15 годам у подростков как мужского, так и женского пола почти одинаковые успехи в математике, в то же время, девочки значительно преуспевают в чтении, что дает им большее преимущество в гуманитарных предметах.
Обновлено в 05:45
Космос
Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено вчера в 04:47
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено в 06:21
Происшествия
Инну Чурикову перевели в реанимацию
Актриса Инна Чурикова находится в реанимации НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, сообщает ТАСС.
Обновлено в 01:55
Политика
Суд в Киеве продлил арест Кириллу Вышинскому
Обновлено в 09:02
Футбол
Гильерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Обновлено в 10:50
Игры
Посетитель Comic Con записал геймплей Marvel’s Avengers: A-Day
Посетитель Comic Con 2019 выложил запись геймплея Marvel’s Avengers: A-Day. Ему удалось записать почти 7 минут игры.
Обновлено в 07:48
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые рейсы за рубеж
Министерство транспорта РФ предложило наделить ФСБ правом отменять любые международные рейсы в случаях, угрожающих безопасности страны.
Обновлено в 11:48
Происшествия
В квартире геев, усыновивших детей, провели обыск
Полицейские вскрыли замки и провели обыск в квартире московской однополой пары из-за дела об усыновлении детей.
Обновлено в 08:05
Кино
Netflix наполнит сериал «Ведьмак» сценами секса и насилия
Во время создания сериала «Ведьмак» сценаристы отталкивались от работ польского писателя Анджея Сапковского.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Новороссийске возбудили дело против ударившей журналистку чиновницы
В Новороссийске возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы администрации, которая подозревается в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста местной газеты (ч.3 ст.144 УК РФ).
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
Корабль США сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива
Обновлено вчера в 15:20
Космос
Украина ведет разработку собственного космолета
В сообщении на сайте предприятия говорится, что космолет планируется использовать для многократной доставки на низкие околоземные орбиты и возвращения на Землю грузов и космонавтов.
Обновлено в 11:12
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Происшествия
Пенсионерка похоронила дочь в простыне под кустами в Петербурге
В Санкт-Петербурге пенсионерка похоронила умершую дочь под окнами соседей.
Обновлено в 04:16
Наука
Wi-Fi сигнал негативно влияет на пищевое поведение пчел
"Воздействие Wi-Fi сигнала в течение двадцати четырех часов привело к значительным последствиям — пищевая мотивация насекомых снизилась в 1.2 раза, а кратковременная память — в 1.6 раза", — рассказывают ученые, отмечая, что долговременная память насекомых, наоборот, улучшилась в 1.6 раза после облучения Wi-Fi сигналом.
Обновлено в 06:16
Общество
Покрас Лампас прокомментировал порчу своей работы в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) рассказал РИА Новости, что планирует обязательно восстановить свою работу в Екатеринбурге, которую залили гудроном, сейчас оценивается нанесенный ей ущерб.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Авто
Nissan показал обновленный минивэн Serena
Компания Nissan показала обновленный минивэн Serena пятой генерации, его дебют состоялся еще в 2016 году.
Обновлено в 01:10
Политика
На Украине проходят обыски в связанных с Порошенко компаниях
Детективы НАБУ проводят обыски в двух компаниях, которые связывают с Петром Порошенко.
Обновлено в 06:05
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено в 10:20