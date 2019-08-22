Государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России.

Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней. Такое мнение высказал в комментарии изданию "Обозреватель" журналист, главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Недвижимость ВТБ запустил сайт для продажи непрофильных активов Банк ВТБ запустил с 22 августа сайт маркетплейса "КомиссиON" для продажи непрофильных активов.

Общество Владелец польского ресторана оскорбил украинцев Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.

Политика Пушков назвал неправомерными условия для возвращения России в G8 "Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению", — написал он в твиттере.

Происшествия Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.

Авто Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4 В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.

Экономика У россиян стало меньше свободных денег Отмечается, что индекс свободных денег у россиян в июле уменьшился на 10 % по сравнению с июньским показателем, а его значение достигло отметки в 29,3 тыс. рублей.

Авто В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна» Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.

Происшествия У полковника ФСБ Черкалина потребовали изъять имущество на 6,3 млрд Обновлено в 19:57 Генпрокуратура направила в Головинский суд столицы иск об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина, у которого при обысках нашли рекордную сумму в 12 млрд рублей.

Футбол ФИФА поздравила Артема Дзюбу с днем рождения и назвала героем сборной ФИФА поздравила капитана сборной России Артем Дзюбу с днем рождения: в среду нападающему исполнился 31 год.

Здоровье В Сургуте пациенты тубдиспансера объявили голодовку В Сургуте пациенты противотуберкулезного диспансера объявили голодовку.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Кино Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира Журнал Forbes по традиции опубликовал рейтинг, в который вошли самые высокооплачиваемые актеры мира за последние 12 месяцев.

Шоу-бизнес Певица Лолита отказалась выплачивать долг за ЖКУ Лолита Милявская заявила, что не намерена выплачивать долг за ЖКУ. По словам певицы, ее борьба с ТСЖ ведется давно.

Авто Стартовали продажи близнеца обновленного Mitsubishi ASX Компания Mitsubishi начала продажи нового кроссовера RVR – близнеца обновленного Mitsubishi ASX на глобальном рынке.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Политика Путин ответил на вопрос о планах после 2024 года Президент РФ Владимир Путин вновь ответил на вопрос журналистов о том, что он будет делать после 2024 года.

Общество Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам Московский метрополитен подал иск в Коптевский районный суд к оппозиционерам.

Происшествия В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.