Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны РоссииРИА Новости вчера в 21:29
Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней. Такое мнение высказал в комментарии изданию "Обозреватель" журналист, главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.
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Государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России.
— Юрий Бутусов, российский режиссёрРЕН ТВ 00:15
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Известный украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией
Московский Комсомолецвчера в 23:23
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