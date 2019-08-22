Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны РоссииРИА Новости вчера в 21:29

Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
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Юрий Бутусов
Государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России.
— Юрий Бутусов, российский режиссёрРЕН ТВ 00:15

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На Украине призвали готовиться к объявлению войны России

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