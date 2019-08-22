Государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России.

Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней. Такое мнение высказал в комментарии изданию "Обозреватель" журналист, главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов.

Происшествия Мамаев задолжал по налогам почти полмиллиона рублей Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев задолжал по налогам 434 тысячи рублей, передает РИА "Новости".

Экономика РБК: Сбербанк начал переговоры о покупке 2ГИС Сбербанк ведет переговоры о покупке картографической компании 2ГИС, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Армия и оружие Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.

Происшествия В лесу Нижегородской области нашли живой пропавшую пятилетнюю девочку В Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры нашли живой пятилетнюю девочку, которая пропала три дня назад, 18 августа.

Политика Зеленский предложил Путину место в G8 в обмен на Крым Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением по возвращению России в G8.

Политика В Великобритании снимут сериал о Путине Документальный фильм из нескольких серий о президенте России Владимире Путине собирается снять британский телеканал Channel 4.

Политика Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом» Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

Фигурное катание Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.

Происшествия Два человека погибли при пожаре в Саратове По данным телеканала «Звезда», в результате пожара погибли два человека. В настоящее время сотрудники МЧС выясняют причины возгорания.

Экономика Fitch повысило рейтинг Petropavlovsk до "B-", прогноз позитивный Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) российской золотодобывающей компании Petropavlovsk Plc до "B-" с "CCC", прогноз по рейтингу — позитивный, говорится в сообщении агентства.

Политика Российских заключенных на Украине начали готовить к обмену Троих россиян, находящихся в заключении на Украине, начали готовить к возвращению на родину.

Политика На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций» Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.

Происшествия Источник сообщил о конфликте в кузбасском селе с участием цыган Причиной послужило то, что цыгане якобы стали приставать к девушкам, за них вступились знакомые парни, началась драка, несколько человек получили ножевые ранения.

Интернет Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями Компании Google и Mozilla выступили с совместным заявлением о произведённой ими блокировке цифрового сертификата, который мог позволять властям Казахстана следить за данными интернет-пользователей.

Общество В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.

Общество В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он написал обращение главе Минфина Антону Силуанову, сообщает RT.

Шоу-бизнес Квентин Тарантино впервые станет отцом Режиссёр Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик в 2017 году.

Происшествия Восемь человек пострадали в аварии с автобусом в Подмосковье В ходе аварии пострадали восемь человек. Всем им оказывается медицинская помощь.

Авто АвтоВАЗ разработал приемника «Оки» Согласно первоначальному замыслу отечественных конструкторов, модель должна была получить совершенно новый дизайн передней части кузова и приборной панели.

Происшествия Уголовное дело возбудили после поджога мужчины на юге Москвы Следователи возбудили уголовное дело по факту поджога человека на юге Москвы.