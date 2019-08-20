Политика
Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны РоссииРИА Новости вчера в 21:29
Украине следует предпринимать меры к тому, чтобы безболезненно и полностью разорвать все отношения с Россией и быть готовыми к "объявлению войны".
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Государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России.
— Юрий Бутусов, российский режиссёрРЕН ТВ 00:15
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Известный украинский журналист призвал готовиться к войне с Россией
Московский Комсомолецвчера в 23:23
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Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
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Общество
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Космос
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Политика
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Сегодня, 22 августа, президент РФ Владимир Путин встретится с руководителями угледобывающих регионов России.
Обновлено в 00:37
Фигурное катание
Российский танцор ударил партнершу кулаком на ЧМ по танго в Аргентине
Российский танцор Кирилл Паршаков ударил свою партнершу и жену Анну Гудыно кулаком в лицо на чемпионате мира (ЧМ) по танго в Аргентине.
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У Лидии Федосеевой-Шукшиной в Болгарии случился сердечный приступ
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Общество
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Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области в четверг, 22 августа.
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Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей
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В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
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Наука
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Останки самого древнего стегозавра из когда-либо найденных в мире обнаружены в горах Марокко, сообщается в пресс-релизе музея естественной истории в Лондоне.
Обновлено 20 августа в 22:30
Политика
Путин сравнил протестные акции в Москве с митингами в других странах
Обновлено вчера в 12:16
Общество
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Кино
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Шоу-бизнес
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Политика
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Обновлено 20 августа в 20:00
Шоу-бизнес
Дарья Пынзарь рассказала о секретах жизни в Турции
Обновлено в 01:08
Космос
Ученые стали на шаг ближе к разгадке тайны метана на Марсе
Исследователи сделали важный шаг вперед на пути к разгадке природы таинственного источника метана на Марсе, уточнив оценки количества этого газа в атмосфере планеты и динамику изменения его концентрации.
Обновлено в 01:27
Общество
Роскачество назвало дефектные модели электрических чайников
Роскачество провело исследование, в рамках которого проверило 30 моделей электрических чайников от 23 производителей (РФ, Польша, Китай, Турция).
Обновлено в 01:43
Шоу-бизнес
Наташа Королева и Тарзан отметили годовщину свадьбы
21 августа влюбленные отпраздновали 16-ю годовщину свадьбы. Об этом в своем Instagram рассказал танцор.
Обновлено вчера в 12:07