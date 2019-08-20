Государство должно подготовиться. Например, у нас многие объекты критической инфраструктуры, как, например, объекты атомной энергетики, по-прежнему, спустя пять лет после начала войны, критически зависят от поставок из России. Поставки угля у нас по-прежнему замкнуты на России.

Главный редактор украинского портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов призвал Украину готовиться к войне с Россией.

Украинский журналист призвал Киев готовиться к войне с Россией

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