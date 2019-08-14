Политика
Украинский журналист посетовал на хорошее отношение грузин к русскимГазета.Ru вчера в 21:15
Украинский журналист Кирилл Сазонов выразил недоумение из-за хорошего отношения грузин к россиянам. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке. По его словам, к россиянам относятся лояльно.
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Украинского журналиста возмутило слишком хорошее отношение грузин к русским
Московский Комсомолецвчера в 20:48
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