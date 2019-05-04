Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после нападения в ЧеркассахРИА Новости 07:17
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что в Черкассах совершено нападение на журналиста Вадима Комарова, пострадавший в реанимации.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Футбол
Станислав Черчесов: «Рад за Семака. „Зенит“ заслуженно стал чемпионом»
"Зенит" стабильно провел матчи после зимней паузы, набирал очки и заслуженно стал чемпионом.
Обновлено в 15:40
Футбол
Салах получил травму в игре с «Ньюкаслом» и покинул поле на носилках
Футболисту пытались оказать помощь, но в итоге египтянин покинул поле на носилках.
Обновлено в 16:26
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева появилась на фестивале «Жара» в элегантном платье
Поклонники сравнили образы певиц, а также обратили внимание на Жасмин, которая покоряла красную дорожку фестиваля в необычном желтом платье.
Обновлено в 02:43
Футбол
Семак: миг радости и счастья очень короток. Надо уметь его ценить!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал завоевание клубом титула чемпиона Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 17:12
Футбол
«Выковал себе победу»: Боярский о чемпионстве «Зенита»
Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал «Звезде», что петербургский клуб «выковал» победу.
Обновлено в 15:56
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Шоу-бизнес
Жанна Фриске перед смертью пыталась скрыть беременность
В какой-то момент скрывать беременность уже стало невозможно – в этот момент сбылись худшие опасения Жанны.
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45
Космос
Тайна прародителей императоров Китая раскрыта – Ученые подтвердили взрыв Планеты Драконов
Некоторые конспирологи считают, что подтверждение астрономов чилийской обсерватории взрыва звезды доказывают само существование Планеты Драконов и тайна прародителей императоров Китая, наконец-то, раскрыта.
Обновлено в 14:48
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
США приобретают новые снаряды для танков Abrams для «абсолютного» господства в бою
В ВС США намерены приобрести снаряды 5-го поколения для танков Abrams. По мнению Пентагона, такое решение позволит доминировать на поле боя.
Обновлено в 11:55
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом
Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
Обновлено в 16:22
Здоровье
Пожилой за бортом: миллионы россиян недополучают помощь соцслужб
По данным Росстата, почти девять миллионов граждан России старше 15 лет - чуть меньше 6% - ежедневно бесплатно ухаживают за своими близкими, нуждающимся в помощи.
Обновлено в 17:02
Здоровье
Врач опроверг данные о вреде мытья курятины перед приготовлением
Врач-терапевт Юрий Ярошенко опроверг заявления об опасности мытья куриного мяса перед приготовлением.
Обновлено в 11:43
Политика
Зеленский предложит Раде назначить инаугурацию на 19 мая
Избранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложит Верховной раде провести свою инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Алла Пугачева судьбу финалистов детского «Голоса» увидела во сне
Как поделился позже в YouTube-программе TalkLike серебряный призер «Голоса» Максим Ержан, Нино Чеснер Пугачева предсказала карьеру актрисой, Насте Ивановой – дальнейшие успехи в музыке, а сам Максим на музыкальной сцене получит мировую славу.
Обновлено в 14:01
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Авто
Гиперкар Lykan HyperSport превратили в полицейский автомобиль
Всего было построено 7 экземпляров гиперкара, и один из них стал частью полицейского автопарка Абу-Даби.
Обновлено вчера в 03:58
Футбол
«Зенит» внес Кокорина в список игроков, впервые ставших чемпионами
Петербургский «Зенит», досрочно ставший чемпионом России по футболу сезона 2018/19, опубликовал список игроков команды, которые впервые получили этот титул.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено в 11:56
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23