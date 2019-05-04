Украинский журналист попал в реанимацию после избиения в ЧеркассахПолитическая Экспертиза 12:28

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал, что в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова, передает РИА Новости.

Украинский журналист попал в реанимацию после избиения в Черкассах

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