Происшествия
Украинский журналист попал в реанимацию после избиения в ЧеркассахПолитическая Экспертиза 12:28
Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко рассказал, что в Черкассах жестоко избили известного местного журналиста Вадима Комарова, передает РИА Новости.
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Общество
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Футбол
«Зенит» в пятый раз в истории стал чемпионом России
Обновлено в 14:15
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Хоккей
Даниил Тарасов подписал контракт новичка с «Коламбусом»
Вратарь Даниил Тарасов заключил трехлетний контракт новичка с "Коламбус Блю Джекетс", сообщается на сайте клуба НХЛ.
Обновлено в 15:34
Шоу-бизнес
Финалист «Голос. Дети» поделился мнением о победе дочки Алсу
Как рассказал Ержан, за время проекта он сдружился с Иваном Стариковым, Исламом Балкоевым, Микеллой Абрамовой, Нино Чеснер, Робертом Багратяном и Михаилом Григоряном.
Обновлено в 04:58
Общество
На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада
Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.
Обновлено в 15:29
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Венесуэльский генерал погиб при нападении бандитов
Генерал от авиации Национальной боливарианской гвардии, еще трое военнослужащих и двое полицейских стали в субботу жертвами нападения неизвестных бандитов в штате Арагуа, сообщает портал Infobae.
Обновлено в 13:36
Политика
Греция призвала Турцию прекратить бурение на Кипре
МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконное бурение в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 10:34
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
Здоровье
Россияне умирают из-за неправильного питания
Примерно 63% смертей в РФ происходят из-за болезней, связанных с плохим питанием.
Обновлено в 11:03
Общество
На границе с Польшей задержали и фактически пытали режиссера из РФ, ехавшего снимать антифашистский фильм
На польской границе задержали и арестовали российского режиссера Михаила Матросова, ехавшего в Европу на съемки исторического антифашистского фильма.
Обновлено в 11:09
Общество
В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов
Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Происшествия
Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка
Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
Обновлено в 03:34
Общество
Байкеры проедут по центральным улицам Петербурга
В Санкт-Петербурге 4 мая официально стартует мотосезон. Байкеры будут отмечать его открытие на Дворцовой площади.
Обновлено в 04:57
Политика
Премьер-министр Грузии назвал условия размещения военных баз в стране
Глава правительства Грузии Мамука Бахтадзе назвал условия размещения в стране военной базы НАТО, США или Евросоюза.
Обновлено в 14:17
Единоборства
«Было тревожненько»: Шлеменко нокаутировал Андраде на турнире RCC 6
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко техническим нокаутом в третьем раунде победил бразильца Вискарди Андраде в поединке на турнире RCC 6, прошедшем в субботу в Челябинске.
Обновлено в 15:45
Гаджеты
Samsung выпустит «идеальный» смартфон
Обновлено в 14:54
Авто
Renault Duster возглавил топ-5 лучших бюджетных авто для дачников
Эксперты издания «Автоновости дня» назвали пять лучших бюджетных автомобилей для поездок на дачу.
Обновлено в 10:26
Хоккей
Сборная Казахстана досрочно вышла в элиту чемпионата мира
Сегодня, 4 мая, хоккеисты сборной Литвы обыграли команду Южной Кореи в матче чемпионата мира (2:1).
Обновлено в 06:50
Общество
Полиция проверяет вещи Резника на наркотики. ФАН-ТВ
В случае положительного результата полиция начнет расследование, которое должно ответить на многие вопросы, включая, например, и такие: какая преступная организация поставляет депутату Резнику наркотики, в каком объеме, кто еще из его окружения вовлечен в употребление наркотиков, причастен ли к этому депутат.
Обновлено в 12:45
Общество
Актобе отказался от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27