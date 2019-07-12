Политика

Телеведущий с Украины обматерил ПутинаГазета.Ru 09:55

Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента. Сотрудник украинского телеканала перечислил трагедии, произошедшие в России за последнее время, в том числе паводок в Иркутской области.
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Грузинская «болезнь» заразительна: украинский журналист Овдиенко оскорбил Путина

ЛигаNews.net10:09

Украинский телеведущий обматерил Путина

Рамблер10:35

Украинский журналист объявил о телемосте с Грузией и оскорбил Путина

РЕН ТВ10:16

Украинский телеведущий оскорбил Путина

URA.Ru10:20

Телеведущий с Украины обматерил Путина

Газета.Ru09:55

Украинский телеведущий обматерил Путина

Lenta.ru09:41

Украинский телеведущий опубликовал нецензурное обращение к Путину

News.ru09:32
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Политика

НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко

Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
Обновлено в 07:56
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Общество

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»

Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне

17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
Обновлено в 03:10
Общество

«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей

Обновлено в 09:02
Политика

Зеленский внес в Раду закон о люстрации Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду анонсированный законопроект о новой люстрации.
Обновлено в 05:21
Наука

Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают

Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
Обновлено в 03:48
Экономика

В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России

Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
Обновлено в 09:30
Шоу-бизнес

Пегова не побоялась показать пышную фигуру в купальнике

Поклонники уверены, что из отпуска Ирина вернется похудевшая. Она обладает пышными формами, но нисколько этого не стесняется.
Обновлено в 10:04
Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей на переправе

Обновлено в 09:50
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Автоспорт

На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика

В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Политика

Овсянников пояснил причины своей отставки

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объяснил свою отставку политическими причинами и, в первую очередь, деструктивной деятельностью депутата Алексея Чалого.
Обновлено в 08:43
Происшествия

В Москве девушка упала в канализацию и исчезла

В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Происшествия

Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке

Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Происшествия

В Ленобласти пьяная мать до смерти избила сына из-за компьютерной игры

Обновлено в 07:32
Экономика

Минтруд установил МРОТ на 2020 год

Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено в 04:27
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 09:46
Авто

Fiat Toro-2020 получит дизель в базовой комплектации

Впервые Fiat Toro вышел в продажу ещё 3 года назад. Основным рынком для машины является Бразилия, где и было налажено производство пикапа.
Обновлено в 08:56
Авто

Минпромторг не включил Tesla и Bugatti в список роскошных автомобилей

Обновлено вчера в 14:33
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

Виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине, передает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:37
Политика

В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова

Обновлено в 10:09
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
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Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Армия и оружие

Балтийский флот принял в состав БГК «Александр Евланов»

Обновлено в 09:45
Происшествия

СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района

Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
Обновлено в 03:12
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Борис Клюев долгие годы переживал из-за лысины

Обновлено в 07:00
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Юлианна Караулова примерила образ жгучей брюнетки

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Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17
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