Политика
Телеведущий с Украины обматерил ПутинаГазета.Ru 09:55
Украинский телеведущий Артем Овдиенко в своей соцсети разместил обращение к российскому лидеру Владимиру Путину, в котором неоднократно оскорбил президента. Сотрудник украинского телеканала перечислил трагедии, произошедшие в России за последнее время, в том числе паводок в Иркутской области.
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Политика
НАБУ вызвало на допрос генпрокурора Луценко
Национальное антикоррупционное бюро Украины ожидает на допрос в понедельник, 15 июля, генерального прокурора Юрия Луценко по делу активиста Майдана Ивана Бубенчика.
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Обновлено в 01:01
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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Футбол
Хаджи перейдет в «Генк» вместо «Спартака»
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Происшествия
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17-летняя скрипачка с русским происхождением была найдена мертвой в Лондоне. Об этом передает The Telegraph.
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Общество
«Сибирские Мальдивы» теперь закрыты от посетителей
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Наука
Ученые: Механизмы регуляции сна рыб и наземных позвоночных совпадают
Учёные из Стэнфордского университета (США), наблюдая активность мозга спящих рыб, устаовили деление их сна на фазы, аналогичные для млекопитающих.
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Экономика
В Госдуме оценили риск ухода Visa и MasterCard из России
Поправки об обеспечении беспрерывности платежей не спровоцируют платёжные системы Visa и MasterCard прекратить работу в России.
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Пегова не побоялась показать пышную фигуру в купальнике
Поклонники уверены, что из отпуска Ирина вернется похудевшая. Она обладает пышными формами, но нисколько этого не стесняется.
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Автоспорт
На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика
В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
Политика
Овсянников пояснил причины своей отставки
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объяснил свою отставку политическими причинами и, в первую очередь, деструктивной деятельностью депутата Алексея Чалого.
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Москве девушка упала в канализацию и исчезла
В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Суд арестовал замглавы ПФР по делу о взятке
Замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщил корреспондент РИА Новости из Басманного суда Москвы.
Обновлено в 07:33
Экономика
Минтруд установил МРОТ на 2020 год
Размер МРОТ в 2020 году Закон гласит, что МРОТ на 2020 год приравнивается к прожиточному минимуму трудоспособного населения за 2 квартал 2019 года.
Обновлено в 04:27
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46
Авто
Fiat Toro-2020 получит дизель в базовой комплектации
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Обновлено в 08:56
Авто
Минпромторг не включил Tesla и Bugatti в список роскошных автомобилей
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
Виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине, передает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:37
Политика
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Обновлено в 10:09
Происшествия
Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара
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Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Происшествия
СКР возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района
Следственный комитет по Иркутской области возбудил уголовное дело в отношении главы Нижнеудинского района Сергея Худоногова.
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Культура
Борис Клюев долгие годы переживал из-за лысины
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Шоу-бизнес
Юлианна Караулова примерила образ жгучей брюнетки
Обновлено в 01:55
Политика
Медведев решил снизить НДС на ягоды до 10%
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о принятии важного для садоводов решения.
Обновлено вчера в 11:17