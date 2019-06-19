Футбол
Украинский защитник подписал контракт с московским «Динамо»News.ru 05:02
Украинский защитник донецкого футбольного клуба «Шахтёр» Иван Ордец перешёл в московское «Динамо». Как сообщает официальный сайт клуба, соглашение с 26-летним игроком рассчитано на три года.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 15:48, Вашингтон
Армия и оружие
Появилось видео массированного обстрела Донецка ВСУ
Обновлено в 08:50
Происшествия
На МКАД четыре человека пострадали в массовом ДТП
Обновлено в 14:43
Футбол
Леонид Федун пообещал отдать болельщикам контроль над «Спартаком»
Леонид Федун пообещал к 2023 году передать контроль над «Спартаком» фанатам клуба.
Обновлено в 11:39
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Политика
Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17
Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.
Обновлено в 15:03
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Общество
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Происшествия
В Петербурге на территории завода произошел пожар
Пожар произошел на территории завода в Санкт-Петербурге на площади 100 квадратных метров, сообщает городское ГУМЧС.
Обновлено в 14:25
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Финансы
ФРС США сохранила ключевую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила ключевую ставку на уровне 2,25–2,5%, сообщается на сайте организации.
Обновлено в 14:09
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Наука
Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США
Обновлено в 08:07
Экономика
Дмитрий Ананьев нашел арендатора для своего бизнес-центра на Арбате
Бизнес-центр «Арбат, 1» принадлежит группе ПСН Дмитрия Ананьева. В «Дом.РФ» и ПСН отказались от комментариев.
Обновлено в 14:16
Политика
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Обновлено вчера в 08:50
Политика
Медведев посоветовал Кудрину работать, а не рассуждать о бедности
Председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что главе Счетной палаты Алексею Кудрину следовало бы не рассуждать о бедности, а работать.
Обновлено в 12:26
Армия и оружие
Подозреваемый по делу о крушении MH17 назвал обвинения бредом
Сергей Дубинский, который, по мнению международной следственной группы (JIT), причастен к катастрофе малайзийского Boeing в Донбассе, назвал обвинения в свой адрес бредом, сообщает BBC.
Обновлено в 15:36
Политика
Американский суд приговорил россиянина Тищенко к году заключения
В США суд приговорил россиянина Олега Тищенко к году лишения свободы за покупку документации к американским военным самолетам.
Обновлено в 13:07
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста вышел на свободу
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 09:00
Общество
В Москве и Подмосковье появились ядовитые пауки
Обновлено в 13:00
Авто
Фотошпионы заметили новый Mercedes-Benz GLA-Class на улицах
Новое поколение модели показали на шпионских снимках.
Обновлено в 07:27
Политика
В расследовании о крушении малазийского Boeing 777 фигурирует имя помощника Путина
Международная расследовательская группа крушения малазийского Boeing 777, в которую входят представители Нидерландов, Австралии, Малайзии, Бельгии и Украины, рассказала о перехвате разговора между первым главой непризнанной Донецкой республики Александром Бородаем и помощником президента РФ Владиславом Сурковым.
Обновлено в 13:45
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
СК завел уголовное дело после драки у станции метро «Электрозаводская»
Столичные следователи завели уголовное дело по факту убийства в результате конфликта, произошедшего на востоке Москвы.
Обновлено в 08:03
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Футбол
Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом»
Обновлено в 14:25
Наука
Невнимательные дети обречены на низкие зарплаты, заявляют ученые
Длительные наблюдения за жизнью более двух тысяч молодых канадцев помогли ученым доказать, что высокий уровень невнимательности в детстве оказался связан с относительно низкими зарплатами во взрослые годы жизни.
Обновлено в 12:02
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Политика
Россия сформировала делегацию для участия в ПАСЕ
На первом заседании летней сессии ПАСЕ 24 июня будет рассмотрен вопрос о внесении изменений в регламент ассамблеи о защите полномочий национальных делегаций по трем основным вопросам: участие в работе ПАСЕ, голосование и выступления, а также приглашение к работе российской делегации.
Обновлено в 13:18
Происшествия
Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении
Вместе с Бойко-Великим была задержана председатель правления банка «Кредит-Экспресс» Алла Кабанова, руководитель московского филиала банка и ряд других лиц, говорят собеседники РБК.
Обновлено в 14:32