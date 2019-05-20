Политика
Украинский закон о языке изучит Совбез ООНВек вчера в 04:09
Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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Москалькова призвала СБ ООН защитить права русскоязычных украинцев
Московский Комсомолецвчера в 13:32
Россия инициировала экстренную встречу СБ ООН в связи с принятием на Украине закона о языке
Коммерсантъ19 мая в 23:30
СБ ООН проведёт экстренное заседание из-за принятия на Украине закона о языке
RT на русском19 мая в 22:59
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Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
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Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных
Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах.
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