Политика

Украинский закон о языке изучит Совбез ООНВек вчера в 04:09

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка. Об этом сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
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СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

Газета.Ru19 мая в 23:42

Москалькова призвала не допустить дискриминацию русскоязычных на Украине

РИА Новостивчера в 06:06

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

РБКвчера в 01:08

Москалькова призвала СБ ООН защитить права русскоязычных украинцев

Московский Комсомолецвчера в 13:32

Россия инициировала экстренную встречу СБ ООН в связи с принятием на Украине закона о языке

Коммерсантъ19 мая в 23:30

СБ ООН проведёт экстренное заседание из-за принятия на Украине закона о языке

RT на русском19 мая в 22:59

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о языке

ТАСС19 мая в 22:58
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Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Политика

Ульяна Супрун покинула Украину после инаугурации Зеленского — СМИ

Напомним, ранее Мосийчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой лишить Супрун украинского гражданства, поскольку она не вышла из гражданства США.
Обновлено в 02:47
Энергетика

В Красноярске резко подорожал бензин

В Красноярске после небольшого ценового спада подорожал бензин. Повышение стоимости сегодня, 21 мая, заметили водители.
Обновлено в 01:01
Экономика

Налоговый недочет: 24 млн россиян скрывают свои доходы

Выходит, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его «в конверте».
Обновлено вчера в 17:02
Политика

Зеленский призвал США усилить санкции против России

«Хотел бы призвать вас, чтобы США продолжали ужесточение санкций против России», — сказал Зеленский.
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия

В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова

Обновлено в 00:57
Автоспорт

Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда

Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Авто

В сети выставили на продажу новые ЗИЛ-133 «крокодилы»

Шесть грузовых автомобилей ЗИЛ-133ГЯ выставлены на продажу на портале частных объявлений в сети, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:15
Футбол

Де Лигт перейдет в «Барселону» за 74 млн евро

Защитник «Аякса» Маттейс Де Лигт продолжит карьеру в «Барселоне», сообщает Sky Sports.
Обновлено вчера в 21:56
Армия и оружие

Появилась информация о первом полете нового бомбардировщика РФ

Американское издание The National Interest сообщило, что российский стратегический бомбардировщик нового поколения в 2024-2026 годах может совершить свой первый полет.
Обновлено вчера в 10:46
Хоккей

Пелино покинул тренерский штаб клуба КХЛ «Авангард»

Канадский специалист Майкл Пелино покинул тренерский штаб омского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Авангард".
Обновлено в 02:29
Политика

Гордума Екатеринбурга рассмотрит вопрос о самороспуске

Депутаты рассмотрят вопросы о самороспуске и организации всенародного голосования по строительству храма святой Екатерины.
Обновлено в 01:36
Хоккей

Защитник минского «Динамо» Хенкель перейдет в «Ак Барс»

Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель пополнит состав «Ак Барса».
Обновлено вчера в 11:22
Единоборства

Малиньяджи плюнул в Лобова и пообещал помочиться ему в рот

В какой-то момент Малиньяджи предупредил Лобова, чтобы тот не тыкал в него пальцем, пообещав избить, если он сделает это еще раз.
Обновлено вчера в 17:01
Политика

Посольство Украины выдало евреев на фото за крымских татар

Обновлено в 02:49
Происшествия

На Урале задерживается рейс авиакомпании «Ямал» на Sukhoi Superjet

Рейс авиакомпании «Ямал» из Екатеринбурга в Ноябрьск (ЯНАО) задерживается на 4,5 часа.
Обновлено в 02:00
Политика

В Абхазии оппозиция блокирует посты ДПС на республиканской трассе

Обновлено в 02:24
Политика

Почему Запад не любит Россию, объяснили в Чехии

Чешский журналист Йиржи Кобза рассказал, почему западные страны не любят Россию. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:33
Экономика

Отдых в Турции станет чуть дороже, но с большими скидками

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык рассказал, что в новом сезоне цены для российских туристов на отдых в стране могут незначительно повыситься, при этом в случае раннего бронирования будут предоставляться значительные скидки.
Обновлено вчера в 22:22
Политика

Президент Зеленский подписал первый указ

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал свой первый указ, которым назначил себя Верховным главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ).
Обновлено вчера в 23:10
Общество

Forbes составил рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет

Издание Forbes представило рейтинг 30 самых перспективных россиян моложе 30 лет, в который вошли полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, а также актёр и режиссёр Александр Молочников.
Обновлено в 02:50
Происшествия

В Кемерово произошел пожар в автосалоне

В автосалоне Hyundai в Кемерово произошел пожар, сообщает местное издание A42.RU со ссылкой на очевидцев.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Дело «пьяного» мальчика: вынесен приговор судмедэксперту

Судмедэксперта Михаила Клейменова, который нашел алкоголь в крови погибшего шестилетнего мальчика, признали виновным по статье «халатность», мужчину приговорили к десяти месяцам исправительных работ, сообщает Life.
Обновлено в 02:50
Общество

Deloitte рассказал об отличиях российских миллениалов от зарубежных

Российские миллениалы имеют ценности, отличные от представителей этого же поколения, живущего в других странах.
Обновлено в 01:52
Авто

Skoda показала обновленный Superb на видео

Skoda опубликовала новый тизерный видеоролик обновленного Superb. Судя по нему, впервые модель получит вседорожную модификацию Scout.
Обновлено вчера в 04:03
Здоровье

Каких врачей не хватает в России, показал опрос

По данным опроса Общероссийского народного фронта (ОНФ), большинство россиян россиян (89%) чувствуют нехватку медработников, передает RT.
Обновлено в 01:23
Политика

Депутат Госдумы назвал акции протеста в Екатеринбурге «проплаченными»

Ситуация вокруг строительства храма в Екатеринбурге используется для расшатывания ситуации в РФ, акции протеста были спровоцированы и проплачены, считает глава комитета ГД по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов.
Обновлено в 02:13
Политика

В Киеве призвали не дать РФ вернуться в ПАСЕ

Постпред Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба призвал не допустить возвращения России в ПАСЕ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:18
Политика

Зеленский и Ляшко устроили перепалку во время инаугурации

Президент Украины Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с депутатом Олегом Ляшко во время своей инаугурации.
Обновлено вчера в 06:46
Кино

Звезда «Игры престолов» отказалась сниматься с бывшим возлюбленным

Исполнительница роли Серсеи Ланнистер Лина Хиди отказывалась сниматься в одних сценах с Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна в сериале "Игра престолов".
Обновлено вчера в 22:40
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