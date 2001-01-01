Футбол
Украинский вратарь согласился на переход в «Вальядолид»Sport.ru 10:58
В понедельник, 12-го августа, испанское издание Marca опубликовало информацию о том, что украинский вратарь Андрей Лунин, права на которого принадлежат мадридскому "Реалу", отправится в состав "Вальядолида" на правах аренды.
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Напомним, ранее Минэкономразвития в своём июльском докладе оценило рост ВВП России во втором квартале текущего года в 0,8%.
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В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
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Кремль сообщил о переносе встречи Путина с Алиевым и Роухани
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